Senarist Alper Alpözgen kimdir?

Senarist Alper Alpözgen'in ölümü sosyal medyanın gündeminde. Arkadaşının evinde ölü bulunan Alper Alpözgen'in dizileri ve filmleri merak ediliyor. Alper Alpözgen kimdir? Alper Alpözgen kaç yaşında?

ALPER ALPÖZGEN KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Multimedya ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu olan Alper Alpözgen senaristliğinin ve yazarlığının yanında YouTube'da yayınlanan Gullüm Show'daki tiplemeleriyle de biliniyordu.

2020 yılında Kanal D'de yayınlanan "Hizmetçiler" dizisinin senaristlerinden biri olan Alper Alpözgen 42 yaşındaydı.

"Melek" programında "Azize'yi Tutmasınlar"adlı tiplemeye kadın kılığında hayat verdi.

Vahşi Şeyler adlı bir kitabı da bulunan Alper Alpözgen, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazıyordu.

ICON Talent Management şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Alper Alpözgen aynı zamanda DenizBank, Akkök, Borusan, Bayer, LÖSEV, Avea, ING Bank, Mithat Selection, Benical, Cal-D Vita, Toyota, Oracle, Topkapı Rakı, Abbas Rakı,Taşyapı, Pınar, Clinique, Vepa, Saray Halı, Skol Bira, Yatırım Finansman, Bossa, Vatan Gazetesi, Kempa, RealAge, Sheraton Çeşme, Arıbil, Kampus +, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, Kemer Okulları, Sente, Gentest, Oley, AirWall, kirmizim.com.tr, evliliksepeti.com, Arıbil, Erdemir Demir Çelik gibi birçok reklam projesinde de yer aldı.