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Senato nedir?
Senato, bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. Senatolar genellikle çift meclisli ülkelerde bulunur ve daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatoların asil üyelerine Senatör denir. Dünya tarihindeki ilk senato Roma'da M.Ö. 8. yüzyılda kuruldu ve M.S. 6.yüzyıla kadar devam etti. Ayrıca Bizans İmparatorluğu da Doğu Roma İmparatorluğu olarak M.S. 4.yüzyıldan başlayarak 13.yüzyılda 4.Haçlı Seferinin İstanbul'u işgal etmesine kadar senato kurumunu devam ettirdi.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede senatolar yasama kurumunun bir parçası olarak görev yapmaktadırlar.
Türkiye'nin öncül devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasası ile Ayan Mecilisi adıyla bir senato kurulmuş ve 1920 yılına kadar çeşitli aralarla görevini sürdürmüştür.
Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteydi ve TBMM,Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluşuyordu. 1980 yılından sonra i tekrar tek meclisli sisteme geri dönüldü ve senato kurumu 19 yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı. 7 Haziran 2008 tarihinde Meclis Başkanı Köksal Toptan yeniden senato sistemine dönülmesi için bir önerge yayınladı.
Senatör ve milletvekili arasındaki fark nedir?
Cumhuriyet senatosu üyesi kimse. 80 ihtilaline kadar T.B.M.M.'de çıkarılan yasalar cumhuriyet senatosuna gelir, burada bir kez daha görüşülüp senatörler taradından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanına gönderilir. Milletvekili olabilmek için ilköğretimi tamamlamış olmak yeterliyken, senatör olabilmek için üniversite mezunu olmak gereklidir. 1980'de yapılan ihtilal sonrası çıkan anayasa ile cumhuriyet senatosu kaldırılınca senatörlük kavramı da tarihe karışmış oldu. artık senatör diye bir şey olmamakla beraber, eski senatörler eski milletvekili statüsündedir.
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