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        Haberler Spor Diğer Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya - Diğer Haberleri

        Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya

        Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:16
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        Şenay Güner'den çifte madalya
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        Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.

        Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.

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