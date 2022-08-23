SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM ÖZETİ

Pervin’in Efsun’a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda’nın gelişinin yankıları ise devam eder. Sevda’nın hastalığı Emir’in Sevda’ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır. Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu’nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem’in başını derde sokacaktır.