Yer, Mersin...

Hakan Bulut'un haberine göre kumar oynamak ve oynatmak için yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışmalar yürüten Yenice Jandarma Komutanlığı, Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bir operasyon daha düzenledi. Sendika binasında bulunan 118 kişiye toplam 37 bin 760 TL idari para cezası kesildi. Operasyona 5 kişiye kimlik bildirmemekten 153'er lira para cezası yazıldı. Aramalarda 2 adet LCD televizyon, 1 adet projektör, 1 adet hesap makinesi, 2 adet tombala kartı, 3 bin adet pul ve eritilmiş tombala kartı ele geçirildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan S.G. gözaltına alındı.

ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDILAR



Bu arada operasyon sırasında yapılan kontrollerde tefecilik suçundan aranan E.A. ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan aranan C.K. gözaltına alındı. E.A ve M.E. adlı kişilerin de yoklama kaçağı/bakaya olarak arandığı tespit edildi.