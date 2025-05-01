Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize’de 1 Mayıs mitinginde işçilere seslendi. 1 Mayıs’ın 1886’da ABD’de gerçekleştirilen işçi mücadelesi ile başladığını, bu mücadele sırasında hayatını kaybeden işçi liderlerini saygıyla andığını belirten Arslan, 1 Mayıs’ın HAK-İŞ için birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Arslan, ne yazık ki Türkiye’nin vergi konusunda adaletsiz bir ülke olduğunu, “Vergiyi az kazanandan çok, çok kazanandan az alan bir sistem” bulunduğunu söyledi. “Bu vergi sistemini kabul etmiyoruz” diyen Arslan, 2002 yılında bir çalışanın yıl boyunca yüzde 20 vergi dilimine girmezken, bugün beşinci ayda yüzde 20, yedinci ayda yüzde 25, yılın sonunda da yüzde 35 vergi dilimine girdiğini belirtti. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Buna itiraz ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Bakınız patronlar altlarındaki Mercedes'e koydukları yakıtı bile vergiden düşüyorlar. Bindikleri aracı krediyle alıp vergiden düşüyorlar. Plazalarda oturuyorlar, vergi vermiyorlar. Devletin bütün gücü garibana yetiyor. Buna itiraz ediyoruz. Çalışanların emekçilerin temel harcamaları da vergiden düşsün. Kiralar düşsün. Temel gıda maddelerine verdiğimiz paralarımız vergiden düşsün. Nasıl ki işverenlere yapılıyor? Vergiden düşerek vergi vermiyorlarsa biz de vermeyelim. Vergisiz devlet olmaz. Ama adaletli bir vergi sistemi olsun. Yeni işe giren bir kardeşimiz hangi oranla vergi veriyorsa otuz yıldır ÇAYKUR’da çalışan, beş çocuğu olan bir kardeşimiz aynı oranda vergi veriyor. Bu adaletsiz bir uygulama. Avrupa'da aile yükümlülüklerine göre vergiler değişiyor. Bekârsa farklı, evliyse farklı, çocuk varsa farklı. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor.”

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerine değinen Arslan, işçilerin birlik beraberlik içinde dayanışma göstermesi halinde daha iyi sonuç alınabileceğini söyledi. Arslan şöyle konuştu: “İnşallah kısa zamanda arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanır. Bakınız işler kötüye giderse, sorunlar çıkarsa bizim tek dayanağımız sizsiniz. Siz ne derseniz o olacak. Kamu çerçevede kamu işçileri ne isterse o olacak. Biz sizinle beraberiz. Ama mücadeleyi birlikte ve güçlü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kamu çerçevenin istediğimiz gibi sonuçlanabilmesi için sendikalarımızın ve üyelerimizin dayanışma içerisinde olmasını sağlamamız gerekiyor.” Arslan, HAK – İŞ olarak belediye işçilerinin de kamu çerçeve protokolüne dahil edilmesini istediklerini ama TÜRK – İŞ ile DİSK’in karşı çıktığını, yine de bunun için mücadele edeceklerini ifade etti. “ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNA GİRMEYİZ” TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından, mevcut yapı değişmedikçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına artık katılmayacaklarını söylemişti. HAK – İŞ’in 50 yıldır komisyonun yapısına itiraz ettiğini belirten Arslan, bütün sendikaların, sivil toplum kuruluşların uzmanlarının komisyonda yer almasını istediklerini kaydetti. Arslan, “Biz ilkeli davranıyoruz. Hükümet bize derse ki ‘Türk iş katılmadı, siz gelin’, bu yapı olduğu sürece asla gitmeyiz. Biz kimseyi satmadık, satan olmayız. HAK – İŞ olarak asgari ücretin geniş bir katılımla yeni bir komisyonla belirlenmesini istiyoruz” dedi.