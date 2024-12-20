Senem'in katiliyle ilgili flaş gelişme!
Muğla'da eşi Senem Kıvrak'ı katleden Muhittin Kıvrak'ın cezaevi tuvaletinde cansız bedeni bulundu. Katil zanlısının, cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen olayda 40 yaşındaki Senem Kıvrak, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası 43 yaşındaki Muhittin Kıvrak tarafından katledildi.
İHA'da yer alan habere göre, kan donduran vahşette Muhittin Kıvrak, karısının başına sert bir cisimle vurup karın bölgesinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Senem Kıvrak ağır yaralanırken, eşi Muhittin Kıvrak olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Senem Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Olay sonrası ormanlık alana kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
KADINLARIN OMUZUNDA TAŞINDI
Katledilen Senem Kıvrak'ın cenazesi ise kadınların omzunda taşınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.
YAŞAMINA SON VERDİ
27 Aralık'ta duruşması görülecek olan Muhittin Kıvrak'ın, sabah saatlerinde tutuklu olduğu cezaevi tuvaletinde cansız bedeni bulundu. Kıvrak'ın yaşamına son verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.