Senem Kuyucuoğlu'nun vücudu yandı

Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

"O SAATTE UYANMAM MUCİZE"

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi; Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etme hakkını elde etmişti.