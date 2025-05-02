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        Haberler Magazin Senem Kuyucuoğlu'nun vücudu yandı - Magazin haberleri

        Senem Kuyucuoğlu'nun vücudu yandı

        Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:15
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        Ölümden döndü
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        Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

        "O SAATTE UYANMAM MUCİZE"

        Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

        Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi; Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etme hakkını elde etmişti.

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