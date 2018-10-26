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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Yaz aylarında Nişantaşı’nda bir restoranda garsonluk yapan eski model, “Her şeyi öğrendiğim için o mesleği bıraktım. Bu dönemde film teklifi aldım, senaryoyu beğenince, kabul ettim. Katili oynayacağım” diye konuştu.