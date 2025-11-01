Şener Şen'den ölüm haberlerine tepki

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü sanatçı Emel Sayın ile pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, İstanbul’da art arda sahne alarak muhteşem bir geceye imza attı. Performans öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, birlikte aynı sahneyi paylaşmanın kendilerinde yarattığı heyecanı dile getirdi.

Emel Sayın, Murat Boz’a övgüler yağdırarak; "Murat ile aynı mekânda sahne almak, program yapmak gerçekten bana çok heyecan veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben Murat’ı çok seviyorum" sözleriyle duygularını paylaştı. Bu sözler üzerine utangaçlığını gizleyemeyen Boz ise "Utandırıyorsunuz beni… Benim için çok büyük gurur, büyük onur. Elim ayağım titriyor" diyerek Sayın’a teşekkür etti.

REKLAM

Geceye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren usta oyuncu Şener Şen de konseri seyredenler arasındaydı. Sayın, yakın dostunun varlığından duyduğu mutluluğu; "Kolay kolay bir yere gitmez Şener. Benim çok yakın arkadaşım… Birlikte çok güzel şeyler yaptık. Onun gelmesine çok mutlu oldum. Bu akşam çok hoş bir gece olacak" sözleriyle ifade etti.