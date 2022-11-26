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Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış

Uğur Yücel'i yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüren, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Neyzen Tevfik oyunu dün gece İstanbul prömiyerini gerçekleştirdi. Oyunu Şener Şen de izledi

Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış - Magazin haberleri
Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış
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Kapalı gişe sahnelenen oyunun sonunda seyirciler Uğur Yücel'i ayakta alkışladı. Yücel’in “usta” dediği Şener Şen de yakın arkadaşını bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği “Neyzen Tevfik”, Neyzen’in hayat hikâyesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

Oyun, 6 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi, 10-21 Aralık’ta Maximum Uniq Box, 15 Aralık’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi ve 16 Aralık’ta Bursa Akademik Odalar Birliği’nde izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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