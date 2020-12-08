Şener Şen Kimdir?

Doğum Tarihi: 26 Aralık 1941

Nereli: Adana

Kaç Yaşında: 79

Boyu: 1.70 cm

Kilosu: 73

Burcu: Yay

Şener Şen Aile Hayatı

Babası Ali Şen, annesi Mürvet Hanım’dır. Ali Şen ve Mürvet Şen ikilisinin üç çocuğundan en büyüğü olan Şener Şen’in kendisinden 1,5 yaş ufak olan kardeşi Tuncer Şen ve kız kardeşi İnci Şen olmak üzere iki kardeşi bulunmaktadır. Ali Şen’in iş yaşamına dönük seçimleri çevresinde Adana’dan İstanbul’a göç etmek zorunda kalan Şen ailesi, bu değişiklikle beraber belki de Şener Şen’in oyuncu kimliğinin doğumu yerine bilinçsiz de olsa ilk adımı atmış olur. Şen ailesi, göç akımına kapılan birçok aile gibi uzunca bir müddet yeni yaşama adapte olma sürecinde kimi zorluklar çekse de bu zorlu süreç Şen’in oyuncu kişiliğinin teşekkülünde kendi kendine önemli rol oynamış olabilir.

Şener Şen’in Özel Hayatı

Şener Şen yaşamı süresince iki sefer evlenmiştir. İlk evliliğinden 1974 yılında tek kız çocuğu olan Şener Şen 1989 yılında Şermin Hürmeriç ile evlenmiştir. Şermin Hürmeriç ile 8 yıl süren evliliğinden çocuğu yoktur ve 1997 yılında boşanmışlardır.

Şener Şenin Kariyeri

Şener Şen’in tam anlamıyla ünlendiği film, “Hababam sınıfı sınıfta kaldı” yapımıdır.

Kadrosu müthiş becerili ve etkin oyunculardan oluşan bu yapımda, Şener Şen gülünç ve keyifli gövde eğitimi dersi hocası “Body Ekrem” rolünü canlandırmıştır. Bu rol epey tutulunca filmin başka çekilen serilerinde de Body Ekrem rolüne yer verilmeye devam edilmiştir. Bu filmlerde kendisinin yakın rol arkadaşı olan Kemal Sunal ve İlyas Salman eşliğinde Hababam sınıfı serisi bittikten sonrasında da birçok gülünç filminde yer almışlardır. Bu filmler arasında en fazla bilinenleri”, “Dolap Beygiri”, “Çiçek Abbas”, “Davaro”, “Kibar Feyzo” gibi filmlerdir.

80’li senelere gelindiğinde ise, Şener Şen’in 40’lı yaşlarından sonrasında oynadığı daha ciddi ve oturaklı roller karşımıza çıkmaktadır. İlk sefer 1984 yılında “Namuslu” adlı tek filmde ciddi tek karakteri canlandıran Şener Şen, sonrasında da 1985 de güzel bir rolle “Züğürt Ağa”da oynamıştır. Devam eden süreçte 1985 de çekilen “Çıplak Vatandaş” filminde, 1986 senesinde “Milyarder” filminde oynayan Şen, bu dönemdeki en iyi zirve noktasını da 1987 senesinde yer aldığı “Muhsin Bey” filmi ile büyük önem kazanmıştır. Filmin adı gibi olan başrolün adı da Muhsin Bey olarak biçim almıştır ve bu rolü Şener Şen oynamıştır. Bu film için şu yorum yapılmıştır Türk sinema tarihinin başyapıtıdır. Üstelik bu film sayesinde sonrasında çok iyi tek dost ve başrol arkadaşı olacağı Uğur Yücel ile tanışma ve çalışma olanağı bulmuştur. Bu filmin sonrasında da aynı sene iki filmde daha başrolde oynayan Şener Şen, 1988 senesinde yeniden muhteşem tek başarıya imza atarak “Arabesk” filminde oynamıştır. Bu filmde başrol oyuncusu olarak Müjde Ar ile paylaşmış; ikilinin performansına 26. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü” verilerek bu film büyük önem kazanmıştır. Bu filmdeki başarının sonrasında kendini sinema sektöründen azda da olsa uzaklaştıran Şen, piyasaya dönüşünü 1996 senesinde deyimi yerindeyse “bomba” gibi gerçekleştirmiştir. O sene “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile başrol oynayan Şener Şen, yeniden bu filmiyle de uluslararası yapılan film festivallerinde birçok ödül alabilme şansını yakalamıştır. Kendisinin bu başarısından sonrasında fazla zaman yeniden piyasadan uzak kaldığı (8 sene kadar),yalnızca arada (2000 yılında) TV yapımı olan “İkinci Bahar” için ekran karşısına geçtiği, 2004 senesinde Gönül Yarası filminde rol aldığı ve son olarak 2007 senesinde kendisinin mesleki yaşamında unutulmaz filmlerden olan “Kabadayı” filminde rol almıştır.

Bu film de Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında kendisine yer edinmiştir.

Şener Şen Ödülleri

Golden Wıngs Yaşam Boyu Başarı Ödülü 2010

Antalya Altın Portakal Film Festivali

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1978 Çöpçüler Kralı

1987 Muhsin Bey

En İyi Erkek Oyuncu

2005 Gönül Yarası

Yeşilçam Ödülleri

2008 Kabadayı

Diğer ödülleri

En İyi Erkek Oyuncu

1997 Valensiya Film Festivali Eşkiya

Şener Şen’in Oynadığı Filmler