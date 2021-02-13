Seni Çok Bekledim 4. yeni bölüm fragmanı...

Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 3. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesiyle Kadir’in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir’in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz’i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir’e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir’i ikna etmek kolay olmayacaktır.

Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo’nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI