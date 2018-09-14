Senica - Trencin maçı rakamları

Senica ve Trencin, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Senica 6 puanla 11. sırada, Trencin 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Senica son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Trencin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 491. İddaa'da Senica kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Trencin kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Senica son hafta oynanan Podbrezova maçında 1-0 kazandı.

Trencin ise Zlate Moravce karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Senica, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Trencin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Trencin, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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