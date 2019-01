Şenol Güneş: Futbol fabrikaları kurulmalı

Galatasaray’lı Ozan Kabak’ın Almanya’nın Stuttgart takımına transferi bir kez daha altyapıyı gündeme getirdi…



Hafta başında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’le birlikteydik. Ümraniye’de bulunan Nevzat Demir Tesisleri’nde buluştuğumuz Güneş hoca, yeni sahaların yapılacağını ve altyapının da bu tesislerde çalışacağını söyledi. Avrupa’da ki birçok kulübün tesislerinden daha güzel ve işlevsel olan tesislere 90 dönümlük bir alanın daha katılacak olması gerçekten göz kamaştırıcı. Özkaynak kavramını Türk futboluna kazandıran Siyah-Beyazlı kulüp yeniden bu düzeni canlandırmak istiyor…

Yeni alana yapılacak tesisler için başkan Fikret Orman’ın bir arayış içinde olduğunu da belirtelim…

Güneş hoca, artık oyuncu yetiştirmenin daha verimli olduğunu vurgulayarak pahalı transfer döneminin sona ermesinin altını çizdi…



Ülkemizde kulüplerimiz tesis konusunda önemli adım atıyor. Şenol Güneş’inde katıldığı gibi bu hamleler ülke futbolunu ileriye taşıyacak en önemli yatırım…

Yıllardır bu konuyu gündeme getirmeye çalıştık. Türkiye kendi oyuncusunu yetiştirmeli. Büyük bir pazar söz konusu. Bizden çok daha az nüfusa sahip ülkelerin kazandıkları paraları neden biz de kazanmayalım…

İşte, Ozan ve Cengiz örnekleri ortada. 18 yaşında ki bu gençlere Avrupa kapıları açıldığına göre, bunun sürekli olması için şimdiden kolları sıvamalıyız..

Şenol Güneş’in bu konuda çok istekli olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne dek, çalıştırdığı her takımda gençleri vitrine çıkarmakta büyük rolü var…

Güneş gibi hocaları çoğaltmalıyız…



FUTBOL BÜYÜK BİR İSTİHDAM ALANI



Konuyla ilgili Şenol Güneş’in söylediklerini özetle sizlerle paylaşalım…

“Gençlerimizin en büyük sorunu iş bulamamak. Bir dönem doktor olmak, avukat olmak modaydı. Sonra, mühendis- mimar modası başladı. Şimdi teknoloji öne çıktı. Bu yöne bir ilgi arttı…

Asıl istihdam alanı futbol. Bunu göz ardı ediyoruz. Kulüplerin ya da bağımsız girişimcilerin kuracakları spor akademileri ya da spor okullarını canlandırmalı ve çoğaltmalıyız…

Bunların adına ne derseniz deyin. Bence futbol fabrikaları olabilecek bu alanı iyi değerlendirenler büyük kazanç elde edecektir. Yalnız futbolcu kazanmak dışında, boşlukta olan gençleri spora kazandırmak başlı başına bir eğitim. Her türlü kötü alışkanlıktan kurtulacaklar. Aileler, bu konuya ilgi göstersinler. Çocuklarını spora yönlendirsinler. Kısa sürede hem iyi bir insan hem de para kazanacak işi olan evlatları olacak…

Ayrıca, futbolu bırakmış zor durumda olan çok sayıda futbolcu kardeşlerimiz var. İşsiz akademisyenler var. Tüm bunlara yeni bir iş olanağı doğacak. Avrupa’da bu konuyu belediyeler destekliyor. Biz de yapabiliriz…

Avrupa’ya oyuncu üreten fabrikaları kurmak ideal olmalı…

Herkes kazanacak. Ülke futbolu daha da çok şey elde edecek. Bir de artık altyapı hocalarının iyi ücretler alması gerekiyor. Bu konuda çok önemli…”

FUTBOLCU ÇALIŞACAK ACI ÇEKECEK



Şenol Güneş, takımların mali kriz içinde bulunduğunun altını da çizerek harcanacak her kuruşun çok önemli olduğunu söyledi…

“Çok para verdiğiniz oyuncuyu oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Performansı düşen, iyi çalışmayan futbolcuya kadroya almayınca taraftar rahatsız oluyor” diyen Güneş’in konuyla ilgili görüşleri de şöyle:

“Futbolcular çok çalışmak zorunda. İşleri bu. Çalışırken acı çekecekler. Ya bu işi sevda ile yapacaklar ya da evlerinde oturacaklar. Mesleklerine saygı göstermeliler. Çalışmayınca düşüş kaçınılmaz. Şöyle bir sorun da var. Bazı oyuncuların algısı daha yüksek. Bazıları da eksiklerini çok çalışarak gidermek zorunda. Yetenek önemli ancak çalışmadan olmaz…

Oğuzhan çok iyi bir oyuncu. Oynadığı bölgede Medel, Atiba,Dorukhan var. Daha iyi olmak zorunda. Bu yeteneğe sahip. Güven sorunu yaşıyor...



QUARESMA’YI BIRAKMAK İSTEMEM



Babel gitmek istiyordu. O nedenle bir düşüş yaşadı. Gitmek isteyen oyuncuyu zorla tutamazsınız. Kulübün yararına bir transfer olacaksa engel olmayız. Quaresma’yı bırakmak istemem. Kulüp karar verir. Giderse, o bölgeyi dolduracak oyuncularımız var…

Dorukhan çok genç. Daha öğreneceği şeyler var. Sağ bek oynamak istiyordu. Orta sahada görev verdik. İyi paslar attığını gördük. Futbolunu geliştirecek. Bunun için iyi çalışıyor. İstekli, futbolu seven bir oyuncumuz…

Bazen istediğimiz kadroyu kuramıyorsunuz. Sürekli stoperlerimiz değişiyor. Mali nedenler bunu zorunlu kıldı. Elimizde ki kadroyla her zorluğun üstesinde geleceğiz…

Burak’ın maç eksiği var. 10-15 gün sonra tam hazır olacak. Büyük yetenek olduğu bir gerçek. İyi işler yapacak…

Sol ayaklı sol bekte oynayabilecek bir stopere ihtiyacımız var…