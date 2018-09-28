Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, zorlu Kayserispor mücadelesi öncesi sol bek mevkiinde sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş'ta Caner Erkin kırmızı kart cezalısı olduğu için sarı kırmızılı ekibe karşı forma giyemeyecek. Diğer sol bek Adriano'nun da sakatlığının sürmesi Şenol Güneş'i savunmanın solu için yeni arayışlara yönlendiriyor.

Kayserispor maçı öncesi çalışmalara katılmayan Adriano'nun en az bir hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun gelecek çarşamba veya perşembe günü idmanlar başlayacağı için hem Kayseri hem de 4 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi oynanacak Malmö maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Bu nedenle Güneş'in savunmanın göbeğinde Pepe ve Roco ikilisini oynatıp, sol bekte de esas mevkii stoper olan Domagoj Vida'ya şans verebileceği belirtiliyor.

SAVUNMANIN ÖNÜNDE ATIBA - MEDEL İKİLİSİ

Tecrübeli teknik adam bir diğer alternatif olarak da tandemde Pepe-Vida ikilisine bozmayıp savunmanın solunda 'joker' Necip Uysal'ı değerlendirmesi olasılık dahilinde. Fenerbahçe derbisinde istediği futbolu göremeyen Güneş'in Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ı da yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Böylece tecrübeli çalıştırıcı, Adem Ljajic'e oyun içi liderliğini verecek. Sırbistanlı futbolcunun arkasında ise Atiba-Medel ikilisi görev alacak. Böylece Güneş, orta alandaki savunma direncini artıracak

ŞENOL GÜNEŞ'İN TEK GOL UMUDU RYAN BABEL

Şenol Güneş, Kayserispor karşısında, Fenerbahçe maçındaki forvet hattını bozmayacak. Tecrübeli teknik adam ileride, bu sezon 12 resmi maçta 7 gol bulan ve sezonun flaş ismi konumuna gelen Ryan Babel'i tek forvet olarak değenlendirirken Hollandalı oyuncuyu kanatlardandan Lens ve Quaresma ile destekleyecek. Öte yandan yönetimin, Babel'in sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı planladığı, 2.1 milyon Euro olan yıllık garanti ücretini ise 3 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.

ADEM LJAJIC YENİDEN 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde yedek bekleyen Adem Ljajic, Kayserispor maçıyla tekrar ilk 11'e geri dönecek. Şenol Güneş'in Fenerbahçe karşısında Kadıköy'deki atmosfere alışık isimlere ilk 11'de şans verip, Ljajic'i ikinci yarıda taze kan olarak sürmeyi tercih ettiği öne sürülmüştü. Güneş bu kez Ljajic'i ilk 11'de değerlendirecek.

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