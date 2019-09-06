A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sakatlıklarla ilgili bilgi veren Güneş, Fatih Terim'in cezası ve yabancı kuralıyla ilgili de konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor"

"CENGİZ VE OKAY BİZİMLE OLMAYACAK"

"Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay yok, herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum"

"Andorra'nın 85 bin nüfusu var, en uzak yeri 40 km. Para birimi Euro, bunları da ek bilgi olarak vereyim. Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı"

"STADI KIRMIZI BEYAZ İSTİYORUM"

"Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum"

FATİH TERİM'E VERİLEN CEZA

"Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem"

YABANCI KURALI

"Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım'a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım"

"Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız"

"BÜYÜK İHTİMAL EMRE OYNAYACAK"

"Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan bugün idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak"