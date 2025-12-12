Seramik sergisi 'Toprak Uykuda Değil'

Tersane İstanbul ve Kolekta işbirliğiyle, KTSM (Kale Tasarım ve Sanat Merkezi) ana sponsorluğunda gerçekleşen “Toprak Uykuda Değil”, 5 Aralık 2025 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında güncel seramik üretiminin öne çıkan örneklerini bir araya getiriyor.

Sergi, seramiği merkezine alarak farklı kuşaklardan sanatçıların form, yüzey, ölçek ve teknik üzerinden geliştirdiği geniş üretim alanını görünür kılıyor. Geleneksel malzeme bilgisini bugünün deneysel yaklaşımlarıyla yan yana düşünerek, seramiğin açık, hareketli ve çoğul bir ifade alanı olduğunu vurguluyor.

Toprağı insanlık tarihinin en eski izlerinden bugünün hızla değişen dünyasına uzanan canlı bir varlık olarak ele alan “Toprak Uykuda Değil”, seramiği geçmişin zanaat belleği ile çağdaş sanat pratiği arasında kurulan bir köprü olarak yeniden konumlandırıyor. Heykelsi formlardan yüzey odaklı işlere, deneysel tekniklerden daha klasik yorumlara uzanan yapıtlar, malzemenin esnekliğini ve sanatçıların seramikle kurduğu kişisel dili görünür hale getiriyor. Genç ve deneyimli isimlerin bir arada yer alması, seramiğin bugün taşıdığı çeşitliliği ve enerjiyi güçlü biçimde yansıtıyor.