Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Seramik sergisi 'Toprak Uykuda Değil'

        Seramik sergisi 'Toprak Uykuda Değil'

        "Toprak Uykuda Değil" Karma Seramik Sergisi 30 Ocak 2026'ya kadar Pasaj Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 00:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seramik sergisi 'Toprak Uykuda Değil'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tersane İstanbul ve Kolekta işbirliğiyle, KTSM (Kale Tasarım ve Sanat Merkezi) ana sponsorluğunda gerçekleşen “Toprak Uykuda Değil”, 5 Aralık 2025 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında güncel seramik üretiminin öne çıkan örneklerini bir araya getiriyor.

        Sergi, seramiği merkezine alarak farklı kuşaklardan sanatçıların form, yüzey, ölçek ve teknik üzerinden geliştirdiği geniş üretim alanını görünür kılıyor. Geleneksel malzeme bilgisini bugünün deneysel yaklaşımlarıyla yan yana düşünerek, seramiğin açık, hareketli ve çoğul bir ifade alanı olduğunu vurguluyor.

        Toprağı insanlık tarihinin en eski izlerinden bugünün hızla değişen dünyasına uzanan canlı bir varlık olarak ele alan “Toprak Uykuda Değil”, seramiği geçmişin zanaat belleği ile çağdaş sanat pratiği arasında kurulan bir köprü olarak yeniden konumlandırıyor. Heykelsi formlardan yüzey odaklı işlere, deneysel tekniklerden daha klasik yorumlara uzanan yapıtlar, malzemenin esnekliğini ve sanatçıların seramikle kurduğu kişisel dili görünür hale getiriyor. Genç ve deneyimli isimlerin bir arada yer alması, seramiğin bugün taşıdığı çeşitliliği ve enerjiyi güçlü biçimde yansıtıyor.

        Sergide Abrahamm Creative Studio, Ayşe Kurt, Ayşegül Düşek, Cansu Sönmez, Enise Duyar, Erdil Yaşaroğlu, Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, Eymen Aktel, Füreya, Gamze Öçkoymaz Erden, Gökçe İrten, İhsan Berke Saraçoğlu, İsmail Tuğran, Jennifer İpekel, Leyla Pekmen, Mesut Öztürk, Metehan Törer, Metin Ertürk, Oddviz, Ömer Emre Yavuz, Pınar Baklan, Samet Can Alış, Saliha Yılmaz, Sena, Sevim Kaya, Sine İçli, Sinem Yeniaras, Tufan Baltalar, Tümay Erman, Umut Kambak, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan’ın eserleri yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tersane İstanbul
        #seramik
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı