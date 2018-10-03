FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Seray Kaya'nın hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SERAY KAYA KİMDİR?

Aslında bir makyöz olan Seray Kaya, çıraklıl bir güzellik merkezinde çalışmıştır. 2012 yılında yayınlanan ve başrollerinde Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Sinem Öztürk, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil, Nilgün Kasapbaşoğlu, İpek Özkök, Caner Kurtaran‘ın oynadığı Huzur Sokağı dizisi ile oyunculuğa başladı.

2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve Selen Seyven, Şehsuvar Aktaş, Tuğçe Kurşunoğlu, Yeşim Salkım, Ayşenil Şamlıoğlu, Gökhan Alkan, Durul Bazan gibi oyuncuların olduğu “Kocamın Ailesi” adlı dizide Miray karakterini canlandırdı. 2015 yılında “Evli ve Öfkeli” dizisinde oynadı.

SERAY KAYA'NIN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

SERAY KAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012

2018 - Kadın (Şirin) ( TV Dizisi)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ