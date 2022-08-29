Mali müşavir, ticari yerlerin muhasebe ile ilgili tüm finansal hizmetlerini gerçekleştiren kişilere verilen isimdir. Son dönemde tercih edilen en popüler mesleklerin başında ise mali müşavirlik geliyor. Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde okumak gerekir. Peki Serbest mali müşavirlik sınavları ne zaman, serbest mali müşavirlik sınav takvimi açıklandı mı? İşte haberimizin ayrıntıları..