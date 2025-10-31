Serdal Adalı: Türk futbolu için bir milat olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum.

"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"

Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum.

REKLAM

"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN" Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye. "TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL" Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik direktörün ve ekibin yaptığı transferlere bugüne kadar 'çok iyi transferler yapılmış' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil. Takımın genel halinden memnun değil. REKLAM SCOUT SİSTEMİ AÇIKLAMASI Önemli olan sistemi oturtmak. Kulübün transfer politikası için. Ahmet gider Mehmet kalır. Sistemi bozmamak önemli. Hocanın kurmak istediği sistem mevcuttan farklı değil. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak. Bugün, Sergen Yalçın kendine göre bir scout ekibi yapar. Yarın, yeni hoca kendine göre bir scout ekibi yapar. Sistemi bozmamak önemli.

GEDSON FERNANDES SÖZLERİ Başkan oldum, Ümraniye'ye gittim. Gedson'un gittiği kulübün teklifi vardı masanın üstünde. Gedson, hakikaten gitmek istedi. Kaos ortamı, bütün futbolcuları etkiledi. "ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR" Rakiplerimiz bu kadroları 3-4 senede yaptı, 1 yılda değil. Bizim de zamana ihtiyacımız var. Futbol takımına ayırdığımız bütçe, %3-5 yanılma payıyla tuttu. Sergen hoca devre arasında bu işten mutlu olacak. Sergen hocanın istediği 2-3 tane futbolcu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı. FENERBAHÇE DERBİSİ Ümraniye'de hava gayet iyi. Beşiktaş her zaman derbilerde favoridir. İnşallah çocuklar geçtiğimiz seneki derbi başarısının devamını getirir. Futbolculara toplantıda 'maç kazanın da bir soyunma odasına geleyim, daha bu sezon soyunma odasına beni çağırmadınız' dedim. Gülüştük. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Geçen sezon da derbi kazandık ama sonraki maçlarda derbideki isteği göremedik. Bu sefer devamını getirmek önemli. REKLAM Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hiçbir hedefi olmaz. Hedefimiz yine şampiyonluk, ne yapalım 5. mi olacağız diyelim. Devre arası takviyeleri yapacağız, son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız.

BAHİS SKANDALI AÇIKLAMASI Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Okyatmaz ve yönetim kurulunu bahis konusunda tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Bizim Beşiktaş olarak bir terbiyemiz, duruşumuz var. Bir maç kazanmak için o duruşu bozmayız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Başladıkları bahis işinin devamını getirmeleri gerekiyor. Biz her problemli maçtan sonra federasyona gidiyoruz. Maçın tekrarını seyrettik, VAR kayıtlarını dinledik. Her gittiğimde şikayetlerimizi ilettik. Masaya yumruk vurma işi... Bir maç kazanalım diye terbiyemizi ve duruşumuzu bozmayacağız. Ama camianın hakkını da yedirmeyeceğiz. Hakemler hata yapabilir ama işin içinde kötü niyet olmasın. REKLAM Gidiyoruz, 100-150 milyon Euro yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya. "MUCI VE MUSRATI TRANSFERLERİ TARTIŞMALI" 2 transfer yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de 1 hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı. 1 hafta önce Hasan Arat bana ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını, bunların hayatın doğal akışında olduğunu söylüyor. Bu ihtarnamede doğal akışa aykırı bir olay daha var. İhtarnamenin ekinde, Polonya'daki kulübün Hasan Arat'a yolladığı bir mektup yer alıyor. O açıklamalarımdan rahatsız olmuşlar. "BONSERVİS BEDELLERİ YÜKSEK" Transferlerdeki 'hayatın normal akışına uygun değil' lafı Denetim Kurulu'nun bir saptaması. Her iki transfer için de, oyuncuların geçmişte gördüğü bonservis bedellerinin çok üzerinde bedeller ödenmiş. Transfer dönemin başkanı tarafından gerçekleştirilmiş ve dönemin 2. başkanı da sürece dahil edilmiş. Sportif anlamda bir personelin dahli yok. Braga, 'biz, bundan sonra sizden alacağımız 6 milyon Euro'yu şu finans kuruluşunda kırdırdık, oraya ödeyin' yazmış. REKLAM "İNŞAAT ŞİRKETİ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ" Ne yaparsanız yapın, aradaki maddi farkı kapatmadığınız müddetçe, 'İki takımlı lig' görüntüsünü engellemenizin imkanı yok. O konuda çok iyi çalışıyoruz. Sportif başarılardan gelen gelirlerin, harcanan paraları karşılama imkanı yok. Rakipler, bizim Dikilitaş'ta bugün yapmak istediklerimizi 5 sene önce yapmışlar. Aradaki açığı kapatacağız. Bu ayıp değil bir inşaat şirketi gibi çalışacağız ya, bunun ayıbı kaybı yok. Rakip takım 75 milyon Euro'yu tek bir oyuncuya harcıyor. Bunu geçmişte yaptıkları inşaat projeleriyle harcıyor.

"BENİM DE SABRIM YOK" Daha genç, daha önümüzdeki senelere yatırım yaparak bir takım oluşturmaktı. Gayrimenkul hadisesi olduktan sonra sayfayı bir ileri aldık. Biraz da bize cesaret veren şey gayrimenkul projesi oldu. Gayrimenkul projesi olmasaydı bu transferleri yapma imkanımız yoktu. Düşük bütçeli takımlara camianın da sabrı yok, benim de sabrım yok. Büyük yatırımlar yaparak, son sahibi olacağımız 30 yaş üstü oyuncu almayacağız. Borçlanma yetkisi sadece bu sefere mahsus değil. Her mali genel kurulda, her yönetim kurulu buna ihtiyaç duymuş ve bu yetki verilmiş. "DİKİLİTAŞ PROJESİ BU HAFTA TAMAMLANACAK" Dikilitaş projesini bu hafta tamamlayacağız. Kontratı imzaladıktan sonra camiayla paylaşacağız. İnşaatı TOKİ yapacak. Finansmanı karşılayamama durumunda Emlak Konut dahil olacak. Yarın Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı ile randevumuz var. Zannediyorum, yarın Spor Bakanı ile de görüşüp bu işi bu hafta bitirme düşüncemiz var. RAFA SILVA AÇIKLAMASI Rafa Silva'nın keyfi yerinde. Mutsuzluğu yok. Rafa, çok enteresan bir kişilik. Sohbeti de çok güzel ve net istediğini bilen biri. Rafa Türkiye'ye gelirken 'Ben sabah Gym'e çıkmam' demiş. Sergen Hocanın o çıkmaz, bu çıkmaz gibi bir şeyi yok. Performansı kötü olabilir ama bu Rafa Silva. Devre arasında gidecek diye bir şey yok. Keyfi yerinde. Ağrın geçsin artık dedim, esprisini de yaptım. İdmana çıktı, hoca şans verirse derbide oynayacak. Hocayla aralarında bir problem yok.

"HOCAYLA ARAMIZDA BİR SORUN YOK" Hocanın zaman zaman maçlardan sonra yaptığı açıklamalar var, benim de rahatsız olduğum açıklamalar var ama bu Sergen Yalçın ya. Ertesi sabah 'Orası biraz yanlış oldu abi' de diyor. Aramızda bir sorun yok. Her yazılana inanmayın. KAPTANLIK SÖZLERİ Orkun Kökçü'yü alırken kaptanlık sözü verilmedi. Orkun Kökçü, Beşiktaş için büyük teklifleri reddetti. Beşiktaş'ta kaptanlık verilmez alınır. Koşarsın hak edersin mücadele verirsin o zaman kaptan olma hakkın olur. Mert'in kırgınlığı olduysa doğaldır. Necip'le de onla da oturdum konuştum itiraz etmediler. Bir gün olacaktı bu, o gün oldu. Aynı hafta mağlup olmamızın nedeni kaptanlık değişikliği değil. Mert de Necip de bu takımın abisi. 2010'da Necip'in maaşını düzelten adam benim. O zamandan tanırım. Bu kaptanlık olayının büyütülecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya çocukları da etkiliyor. TAMMY ABRAHAM AÇIKLAMASI Yaptığımız transferler çok iyi transferler. Tammy Abraham, geçmişine baktığımız iyi bir golcü. Bir devre geçiriyor, o devreyi atlattıktan sonra çok daha faydalı olacağından eminim. Kötü bir santrfor değil ama kötü bir penaltı attı.