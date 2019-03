Cumartesi saat 16.00'da Kayserispor-Beşiktaş maçında Atiba, sırtı kendi kalesine dönükken Deniz Türüç'ün arkasından geldiğini görmedi, ayağındaki topu Kayserisporlu Deniz'e kaptırdı ve Kayserispor o golle 2-1 öne geçti. Beşiktaş o maçta kritik 2 puan kaybetti.



Bir gün sonra Erzurum'da Marcao, hava topuna yanlış zamanlamayla çıktı, ıskaladı. Erzurumlu Rashad topu sürdü ve golü attı.

Yani her iki oyuncunun 2 kritik hatasıyla takımları puan kaybetti. İki takım taraftarları da muhtemelen oyuncularına sitem ediyorlardır. Ancak ben her iki oyuncuya da futbol adına teşekkür ediyorum.



Her iki pozisyonda bu futbolcular ayakta kaldılar; yere yatıp "Futbol sahtekarlığına sığınmak" yerine hatalarını telafi etme yöntemini denediler. Evet gol yedirdiler ama modern futbolun en önemli kuralı olan "Ayakta kal" mottosunu uyguladılar.

O iki pozisyonda da bazı Türk futbolcular olsa muhtemelen kendilerini yere bırakır ve rakiplerinin faul yaptıklarını iddia ederlerdi. Ve yine muhtemelen yüzde 50 hakemlere yedirirlerdi. Tıpkı Serdar Aziz'in Galatasaray'da oynarken Janssen'e kaptırdığı toptan sonra kendisini bırakması gibi. Yine aynı oyuncunun Kayseri'de hatalı pozisyon alışını "Bana faul yapıldı" saikiyle hakeme yedirmesi gibi. Adem Büyük'ün hemen her maçta yaptığı gibi. Abdülkadir Ömür'ün Başakşehir maçında kaptırdığı toptan sonra yaptığı gibi.. Bir dönem Burak Yılmaz'ının sıklıkla yaptığı gibi.. Sadece Türk oyunculara yüklenmeyelim, Onyekuru-Valbuena-Quaresma gibi örnekler de var.



Lütfen Fenerbahçe - Beşiktaş maçını bir kez daha izleyiniz, eğer yerde yatan Tolgay için sarı-lacivertliler topu taca atsaydı ilk gol gelmeyecekti..



Biz futbolseverler artık küresel izleyicileriz. Kendisine ciddi fauller yapılan Neymar'ın her faulden sonra 5 takla atması dalga konusu oldu ve Brezilyalı oyuncu nihayetinde özür diledi. Ronaldo, hele hele Messi'ye yapılan fauller bizim futbolcularımıza yapılsa haftalarca sahalardan uzak kalırlar.



Türk futbolunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri de bu "Futbolun kısa yollarına sığınmak" amaçlı kendini yere atmak. Ya da gerçekten faul yapıldığında şiddetin 3-5 misli tavır göstermek.



O nedenle yeni TFF yönetimine sesleniyorum. Sadece oyuncu iyi niyetine bırakmayınız. "Ayağa kalkın adam gibi oynayın" tezahüratına uygun hakem yönetimlerine fırsat tanıyınız. Hakemlerimizi bu yönde telkin ediniz.. Biz futbolseverlere ve aklı başında taraftara düşen de kendini sürekli yere bırakan ve "Faul almayı" meziyet sanan isimlere tepki göstermek. Futbolumuzu hızlandırmadan Avrupa ile başedemeyeceğimizi acı tecrübelerle gördük. Oraya hazırlık içeriden geçiyor. Daha fazla 'Fair Play' lütfen..