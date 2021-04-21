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Serdar Ali Çelikler: Debelenme...

Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve iç sahada üst üste dördüncü kez puan kaybı yaşadı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın durumunu masaya yatırdı

Serdar Ali Çelikler: Debelenme...

Uğurcan'ı çok beğendiğimi herkes bilir. Ama yediği goldeki gibi hatalar onun "Bir adım daha" atmasını engeller. Uğurcan, maç boyu hiçbir şey yapmadı. 80'de Emre Kılınç'ın volesi üstüne geldi, sektirmeden tuttu. Son saniyede gelen şutu pas verdi Emre Akbaba golü attı. 3.'lüğü hedefleyen Trabzonspor, maç boyunca üstün olduğu oyunun sonunda 2 puandan oldu, hedef yolunda
yine debelendi.

Avcı'nın şanssızlığı mı, kadersizliği mi maçı bitirecek hamleleri yapamaması mı bilmem ama Hatay ve G.Saray maçları 30 saniye erken bitse 4 puanı daha vardı Trabzonspor'un.. Bu durumu analiz etmeliler. Yoksa böyle debelenip duruyorlar.

☆☆

Hiçbir yere ulaşmayan bir kayığın kürekçileri gibi debelenen diğer takım da Galatasaray.

Ligin en "Ne oynadığı belli olmayan" takımı sarı-kırmızılılar. Sezona net-tanımlanabilir-çalışılmış bir "hızlı pas oyunu" ile başlayan bu takım, ligin en kaliteli, en pahalı kadrosuyla oyun namına hiçbir şey oynamıyor.

3 senedir futbol yok. 3 senedir debelenen bir futbol takımı.. Slogan var "Biz bitti demeden bitmez.."; "8 de kapanır 18 de.." ama oyun yok.

Bahane var, (Çimci kötü - 'Onayı olmamasına rağmen gönderilen Belhanda' klişesi - yönetim berbat..) oyun yok.
40 transfer var, sürekli A oyuncusunu gönderip B oyuncusunu alma var, oyun yok..

G.Saray açısından 1 puan ile 0 puanın önemi olmadığı belli iken o son saniye golü debelenmenin tam göstergesi. Ne tam bitiyor ne tam oluyor.. Galatasaray ve Galatasaraylılar için bu son 3 senenin imtihanı da bu demek ki..

Oyun yoksa, hiçbir şey yok dostlar. Bu çıplak gerçekliği kabul etmeden bir adım ilerlenemez. Lütfen dönün bakın, G.Saray ile ilgili tüm ama tüm haberler Terim ile ilgili..

Terim-Başkan; Terim-oyuncular; Terim-hakemler; Terim-başkan adayı.. Bu son 2 günde bile bakın hepsi Terim'in ağzından "Başlıyoruz.." ; "Buradan döndüreceğiz".. Slogan ve motto.. Terim ile yan yana gelmeyen tek kelime FUTBOL. Terim ve Futbol kelimeleri ne zaman yan yana gelmiş, hoca ne zaman futbol/oyun ile ilgili bir röportaj vermiş lütfen bir arşiv çalışması yapın.
Futbol yoksa, oyun yoksa işte olan bu; debelenme..

Terim'in hocalık devri bitmiştir. 7 Mayıs'a kadar renk seçmesi hem kendi hem camiası için en doğrusudur.

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