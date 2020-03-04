Ali Koç, olağanüstü bir gelişme olmazsa gelecek sezonun sonunda 3. yılının sonunda olağan kongreye gidecek. Yani gelecek sezon kendisi için de çok kritik. Bu zamana kadar verdiği bir çok doğru/yanlış kararı değerlendirdik, kimini övdük kimini yerdik.

Comolli ile olmaz dedik, Onur Başar ile olmaz dedik, bu yönetim kurulun çok zayıf dedik, kadro yeterli değil dedik hemen tümünde haklı çıktık. Ama biz eleştirmenlere düşen görevlerden biri de testi kırılmadan yol göstermekse dilimiz döndüğünce aklımız yettiğince anlatalım.

1- Sayın başkan, Almanya'dan falan bir takım alıp, yabancı bir ülkede Fenerbahçe'yi yeniden kurmayı planlamıyorsan eğer; seneye de bu sistemde mücadele edeceksen eğer o zaman takıma yatırım yapacaksınız. FFP'den ceza alma; hatta TFF'nin 3 puan silme cezasını göze alıp 4-5 A sınıfı futbolcu almalısınız.

2- Bütçe ve finans konusunda kimse elinize su dökemez. Ama tüm amatör branşlar gözden geçirilmeli. Bayan basketbol ve erkek voleybol, masa tenisi kapatılmalı. Erkek basketbol 3'te 2; kadın voleybol 5'te 4 küçülmeli. Parayı getiren de üreten de futbol. Futbol'un hakkı futbola verilmeli. Futbol düzlüğe çıkmadan diğer branşlarda da sürdürülebilir başarının olamayacağı anlatılmalı.

3- Yönetim kurulu, sırça köşklerde büyümüş, hayatın gerçeklerinden uzak tiplerle yürütülemez. Emre Belözoğlu'nun çözebildiği bürokratik sorunları çözemeyen bir kulüp olamaz. İş bitirici, "Türk tipi yönetici" profillerinden 2 -3 isim yönetim kademesine katılmalı.

4- Giderek Kadıköy cemaati haline gelen, tiyatro izleyicisi kimliğine bürünen tribün ev sahibi baskısının yanından geçemiyor. Ayakta seyirci alınma çalışmaları ile birlikte GFB adlı oluşum dışında da gelip maç izlemek isteyen 'gerçek futbol taraftarı'na erişim kolaylığı sağlanacak fiyatlandırmalar yapılmalı. Çekirdek çitleyici tiyatro izleyicisi modeli azalmalı futbol seyircisi tribüne geri dönmeli.

5- Devletle ilişki kurabilecek başkandan başka kimse yok. Bu tam bir saçmalıktır. Devlet ve bürokrasinin kılcal damarlarını bilen bir ya da bir kaç kişi yönetime alınmalı.

6- Nihat Özdemir başta olmak üzere açık saldırı altındayken susan ve dahi bıyık altından gülen Aziz Yıldırım ekibinden kimseye güvenilmemeli. Bu süreç bittiğinde düşmanların çığlığından çok dostların sessizliği hatırlanacak. O nedenle Ali Şen, Aziz Yıldırım gibi 'eski dost'lar! ve onların ekolü ile kesin ayrıma gidilmeli.

7- Yönetim kurulu yeniden oluşturulmadan, futbol dünyasını bilen bir iki yönetici alınmadan, kamuyla ilişki kuracak yeni isimler dahil olmadan ne yapsanız zor. Önce yönetim kurulu sonra tribünler 'gerçek futbolsever'lere daha çok yer açacak. Sonra takıma yatırım yapılma kararı alınacak. Sonra teknik adama sıra gelir.

8- Tüm bu yenilenme sürecinde taraftardan yeniden süre istenebilir. Yeter ki mantıklı bir oluşum yapıldığına ikna olsunlar.

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Ali Koç'un işi zor. Onun gitmesini isteyen bir sistem var. Bunu görmemek için kör-aptal ya da fanatik olmak lazım. Ancak mücadele etmeye karar verdiyseniz en zayıf halkanız kadar kuvvetli olduğunuzu bilmelisiniz. Hem yönetim kurulunuzu hem de takımınızı kuvvetlendirmeden bu mücadeleye devam edemezsiniz.