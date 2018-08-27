Fenerbahçe'de 4 Haziran'da yaşanan seçim 20 yıllık bir Aziz Yıldırım dönemine noktayı koyarken Ali Koç başkanlığını başlattı. Geçen sezon tribünlerden kopan, sosyal medyada eleştirilerde bulunan Fenerbahçeli taraftarlar da Ali Koç'un seçilmesiyle birlikte büyük bir hava yakaladı. Ali Koç, daha önce Tottenham ve Liverpool'da görev yapmış sportif direktör Damien Comolli ile anlaşırken teknik direktörlüğe de Aykut Kocaman yerine Phillip Cocu getirildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenerek 10 yıllık hasretine nokta koyamayan sarı-lacivertliler, lige Bursaspor galibiyetiyle başlasa da devamında iki deplasman yenilgisi attı. Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Göztepe'ye de gol atamadan kaybedilmesi, kamuyounda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Fernandao, Giuliano ve Josef de Souza'nın satışından 25 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler şu ana kadar Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı, N.E.C. Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu, FC Zürich'ten Michael Frey ve bonservisi elinde olan Diego Reyes'i bonservisleriyle transfer etti.

Fenerbahçe ayrıca Swansea City'den Andre Ayew ile Leicester City'den Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katarken sözleşmesi geçen sezon sonunda biten Volkan Demirel'le de yeniden anlaştı. Sarı-lacivertliler ayrıca Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı Marco Fabian'ı da İstanbul'a getirdi. Habertürk Yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de gelen ve giden oyuncuları, kadrodaki hangi eksik bölgelerin giderildiğini, hangi mevkilerin halen transfere ihtiyaç duyduğunu, ortada bir başarısızlık varsa bunun kime ait olduğunu değerlendirdi.

"ESAS EKSİKLİKLER 8 NUMARA, 1 NUMARA VE SOL BEKTİ. BU ÜÇ BÖLGE HALA BOŞ"

"Fenerbahçe'nin kadrosunu geçen seneye göre kıyaslamak doğru değil zira geçen sene başka bir zihniyet, başka bir futbol anlayışı mevcuttu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılışı ve onun yerine Phillip Cocu'nun tercih edilmesi, geçen seneki takımla devam edilmeyeceğinin de işaretiydi. Geçen seneki kadronun olağanüstü zayıf, rakiplerinin çok çok gerisinde olduğuna inanmıyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu, geçen yılki rakiplerine göre inanılmaz geride olan bir kadro değildi. Yine de bir kaleci, bir de 8 numara eksikliği vardı.

Sene başında Fernandao'nun satışının ardından Vincent Janssen de kiralanmayınca bir santrfor alınması da şart haline gelmişti. Ha keza Neto gittiği için bir de stoper eksikliği mevcuttu. Tüm bunların yanı sıra bir de sol bek takviyesi yapılabilseydi iyi olurdu düşünüyorum. Ve fakat kadrodaki değişim, eldeki tek pivot santrfor olan Fernandao'nun, geçen sene penaltısız 11 gol atmış Giuliano'nun ve bana göre takımın en iyi 6 numarası olan Josef de Souza'nın satılmasıyla birlikte öngörülenden farklı bir noktaya gitti. Fenerbahçe hiç oyuncu satmamış olsaydı ve kiralık Janssen ile Neto'yu göndermiş olsaydı, bir kaleci bir 8 numara bir santrfor ile etkili bir takım olabilirdi.

Tüm bu transferlerin yapılmasının ardından para kalırsa bir de sol bek alınsa, şampiyonluğun en kuvvetli adayı olurdu. Ancak bir yedek kaleci, iki kanat, bir genç 10 numara, bir stoper ve bana göre Giuliano'dan daha geride bir 10 numara alındı. Oysa ki eksiklik 8 numara ve 1 numaradaydı. Ciddi takviye isteyen bölge ise sol bekti. Bu üç bölge hala boş. Transferin bitimine 4 gün kaldı, mevkiler doldurulmuş değil.

"BU TAKIMIN 4 YILDIR OYUN KURUCUSU YOK, FUTBOL AKLININ BUNU GÖREMEMİŞ OLMASI İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Fenerbahçe'de oyunun kimin kuracağı tam 4 yıldır belli değil. Emre Belözoğlu'ndan bu yana bu takımın 'regista'sı yok. Bir futbol aklının bunu görememiş olması inanılır gibi değil! Bu anlamda takıma birinci kaleci ve bir regista şart olduğunu göremeyen futbol aklını eleştirmek de bizim en doğal hakkımız. Fransız sportif direktör Damien Comolli şu ana kadar çok başarılı bir performans gösteremedi. Ali Koç, tamamen Comolli'ye bırakmış durumda. Comolli ise bekleneni verebilmiş değil, temel eksiklikler olduğu gibi duruyor. Bunun da yanında olmasa da olur bölgelere transferler yapıldı, mutlak yapılması gereken bölgelere transfer yapılmadı. Ayırca alınan oyuncular da (Marco Fabian ve Diego Reyes) bende soru işaretliler. Andre Ayew bile tartışılır. Genç Türkleri ise zaten Comolli getirmedi. Comolli'nin başarısız olduğunu en iyi Ali Başkanım biliyor. Bence eninde sonunda kendisinden hesap soracaktır.

TRANSFERLERDEN HANGİLERİ KATKI SAĞLAR?

Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan ümitliyim. Islam Slimani de iyi futbolcu, iyi bir transfer olarak görüyorum. Ancak Diego Reyes ile Marco Fabian'ın Fenerbahçe kalitesinde olmadıklarını düşünüyorum. Andre Ayew'i de açıkçası iyi bulmadım. Ama bunların tümü iyi bile olsa Fenerbahçe'nin asli eksikliği bir oyun kurucusunun olmaması ve kalesinin boş olması. Bunu bir türlü görememiş olmalarına inanamıyorum. Frey de anladığım kadarıyla, Comolli'nin 1,5 yıldır izleyerek 100 futbolculuk olduğunu iddia ettiği listesinden bir futbolcu. Kendisini tanımıyorum, performansına bakacağız."

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