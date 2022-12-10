Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın başarısı ve yıldız kompleksi"

Ancak hem grupta Belçika'yı çok iyi bir oyun sonrasında hem de Portekiz'i çeyrek finalde iyi mücadele ile yenmek; öncesinde 120 dakika İspanya'dan gol yemeyip penaltılarda elemek büyük iştir. Yarı finalde bu kez daha fazla dikkat edileceklerdir. Buraya kadar gelmeleri de müthiş bir başarıdır zaten.