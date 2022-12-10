Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın başarısı ve yıldız kompleksi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın başarısı ve yıldız kompleksi"

Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken tarih yazdı. Diğer tarafta ise tartışmaların odağındaki Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na madalyasız veda etti. Serdar Ali Çelikler, Fas-Portekiz maçını ve Ronaldo'nun vedasını kaleme aldı

ABONE OL
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Hem İspanya hem de Portekiz'i eleyip tarihte Dünya Kupası yarı finaline çıkan ilk Afrika ülkesi olma başarısına erişmek hiç kolay değil. Fas'ı yürekten kutluyorum.

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Şu ana kadar Fas'a penaltılar da dahil gol atabilen bir yabancı futbolcu da olmadı. Yedikleri tek gol, kendi kalelerine attıklarıydı. Mükemmel bir kalecileri ve çok saygı duyulacak bir savunma tandemleri var evet.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Hakimi, Amrabat ve Ziyech'in takımlarını taşıdıkları da bir başka gerçek. Santrafor Nesiri biraz takımın gerisinde kalmıştı; o da Portekiz'in işini bitiren isim oldu.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Hocaları Regragui de şimdiden Dünya Kupası'na damga vurdu. Grupta Hırvatlarla berabere kalıp, Kanada'yı yendiler. Belki bu iki sonuç tahmin edilebilirdi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Ancak hem grupta Belçika'yı çok iyi bir oyun sonrasında hem de Portekiz'i çeyrek finalde iyi mücadele ile yenmek; öncesinde 120 dakika İspanya'dan gol yemeyip penaltılarda elemek büyük iştir. Yarı finalde bu kez daha fazla dikkat edileceklerdir. Buraya kadar gelmeleri de müthiş bir başarıdır zaten.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Gelelim elenen tarafa. Futbol yorumculuğum boyunca yıldız, kendini yıldız sana değil gerçekten yıldız oyuncular ile soru yaşayan; kompleks yapan bir hocanın da takımın da başarılı olduğunu görmedim. Fernando Santos ne yazık ki bu yaşında Ronaldo kompleksi yaptı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Çarpıcı İsviçre galibiyeti üzerine Ramos ve Felix'in yeteceğini sandı. Bana göre Bruno Fernandes'in başını çektiği AntiRonaldo'cuların ve "Daha az Ronaldo daha çok Portekiz" diyen bir kısım medyanın gazına fazla geldi. Onlarca örneği var.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Elinizdeki en iyi oyuncuyu oynatmayacaksanız her maçı kazanmalısınız. O yıldızı yedek oturtup sonra oyuna alıp "hadi çevir maçı" demekle olmuyor. Ronaldo'yu hiç kadroya almayıp Katar'a getirmese kendisine saygı duyardım. Ama kadroya aldıktan sonra Ronaldo'yu hep oynatmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. CR7 olmasa Portekizliler dışında kim Portekiz'i tutar ki?
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Oysa büyük oyuncuların kendi milletleri dışında da taraftarları olur. Fenomen Ronaldo için Brezilya'yı; Zidane için Fransa'yı tutanlar vardır. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Benim gibi Maradona'ya sebep Arjantin taraftarları da.. Messi olmasa bugün dünyada ve Türkiye'de Arjantin'i tutanların en az yüzde 70'i başka takımları destekler. CR7 de o efekte sahipti. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Ona sebep Portekiz'i destekleyenlerin enerjisinden de oluyorsunuz. Bana göre de bir çoklarına göre de dünya futbol tarihinin en büyük 3. oyuncusu olan Cristiano Ronaldo'nun dünya kupaları taribine vedası bu şekilde olmamalıydı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Portekiz CR7'den sonra kendi milleti dışında taraftar bulamaz. Hepimizin ortak aşkı futbolda 15 -16 yıldır bize kattıkları için kendisine teşekkür etmeliyiz. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

    Ancak bu büyük isim de artık en üst düzey futbol seviyesinde olmadığını kabul etmeli. Yavaştan bir en fazla iki yıl sonrası için emeklilik planlarını başlatmalı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ronaldo yorumu: "Fas'ın tarihi başarısı ve yıldız kompleksi" - 2022 Dünya Kupası Haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.