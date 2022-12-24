Beşiktaş deplasmanında da Rennes deplasmanında da Başakşehir'e karşı da nihayet Trabzon deplasmanına da "atmaya" değil, "tutmaya" çıktı. F.Bahçe Konya da dahil baş ve başaltı seviyesi takımların hiç birine karşı hakim oynamadı. Hiç bir maçta o diğer maçlarda gördüğümüz baskılı, akışkan futbolunu oynatamadı. Deplasmanlarda kendisi de sindi, oyuncuları da..