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Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçeyi 2-0 yendi. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Bir kere Jorge Jesus'a bu vasat zihniyet hiç yakışmıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Beşiktaş deplasmanında da Rennes deplasmanında da Başakşehir'e karşı da nihayet Trabzon deplasmanına da "atmaya" değil, "tutmaya" çıktı. F.Bahçe Konya da dahil baş ve başaltı seviyesi takımların hiç birine karşı hakim oynamadı. Hiç bir maçta o diğer maçlarda gördüğümüz baskılı, akışkan futbolunu oynatamadı. Deplasmanlarda kendisi de sindi, oyuncuları da..
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    O nedenle JJ'ye olan sevgi ve güven anlamsız ve nedensiz bir "rahat yeneriz" havası oluşturuyor ancak F.Bahçe'nin "rahat yendiği" bir tane üst seviye maç yok. Bunu bir tespit edelim. Hocanın sinmemesi lazım. Affedilmez olan bu. 4 ye yenil ama sinme. JJ'nin sevilme nedeninin aksine hareket etmesi kabul edilemez.
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    2. net tespit: Kiev maçında İsmail. Giresun maçında Pedro. Bu maçta Crespo. Hepsi 2. sarıdan atıldı. Bağıra bağıra gelen kırmızıları JJ hariç herkes gördü. Crespo çok kötü günündeydi. Beşiktaş deplasmanındaki gibi İrfan da yine VIP'den maç izledi. Bu iki oyuncu zaten kart problemi de olmasa 2. yarıya başlamamalıydı. Oyunu okuma konusunda da bu yönden eksik hoca.
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    3. tespit. Okan Buruk yapmıştı aslında. JJ'nin bir başka sürprizi yok. İkinci bir plana daha ihtiyacı var. O konuda da bir gelişim görmeliyiz.
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    4. ve en önemli tespit işler kötü gittiğinde ya da sıkışıklıkta iş bitirecek kalite bir tek Arda Güler'de var. Ben Ali Koç olsam JJ'yi dinlemem Abou'yu gerekirse ona rağmen alırım.
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Abdullah Avcı ölüm kalım maçında hayatta kaldı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Eleştirenler olacaktır ama harika bir kilitleme yaptı. Fenerbahçe'nin zaten tedirgin ve bekleyen takımına adeta gün yüzü göstermediler. Hedefleri ani akındı. Birincide Visca Altay'a takıldı 2.'de Maxi golü attı. Sonra Umut ile yapılamayan 2. golü son saniyede Trezeguet attı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Trabzonspor iyi hazırlanmış, iyi planlanmış savunma önlemlerini iyi almış ve sadece bir ya da iki kez gelebilecek 'o an'ı beklemeyi iyi yaptı. 'O An' da 2. kez geldiğinde işi bitirdiler. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri

    Şimdi bizi 22 maçlık yeni bir lig bekliyor. Beşiktaş da Antep'i yenerse Başakşehir de dahil 5'li bir şampiyonluk yarışı başlayacak. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa kadro kalitesini artırmalı - JJ artık "geliyorum" diyen kırmızıları görmeli ve artık bir başka alternatif oyun da bulunmalı.

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