Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

Kupa sevinci de önemlidir; bunu bir türlü idrak edilemediği sezonlar geçirdiler. Hep lig odaklı gittiler ve kupayı önemsemediler. Oysa Türkiye kupası da bir kutlama fırsatıdır. Müzeye bir katkıdır. Uzun süre sonra ilk kez bir futbol finali görülecek.