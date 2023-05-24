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Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi kaleme aldı

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  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Tam 9 senedir kupa alamayan bir camia için en önemli hedef elbette ki şampiyonluktur elbette. Ama bu ülke futbolunda üç kupa kazanabiliyorsun. 
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Bunun biri şampiyonluk diğeri de Türkiye kupası. Bu ikisinden birini alırsanız üçüncü kupa olan Süper Kupa'nın ortaklarından biri oluyorsunuz. Fenerbahçe son 9 senedir taraftarına bir şampiyonluk sevinci yaşatamıyor.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Kupa sevinci de önemlidir; bunu bir türlü idrak edilemediği sezonlar geçirdiler. Hep lig odaklı gittiler ve kupayı önemsemediler. Oysa Türkiye kupası da bir kutlama fırsatıdır. Müzeye bir katkıdır. Uzun süre sonra ilk kez bir futbol finali görülecek.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Orada da kupayla dönülürse ve ligde 2. bitirilirse Avrupa'da da son 16 oynandığı hesap edilir; kadro kalitesi de göz önüne alındığında başarılı bir sezon geçirilmiş sayılır. JJ de bunu biliyor. Kupasız ayrılmak istemeyecektir.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Kupayı kazanmak adına en mühim engel zor bir rakip olan Sivas'ı geçmek gerekiyordu. 44. ve 45. dakikalardaki 2 yarım pozisyon hariç Sivas'a hiç pozisyon vermeyen; 3 gol bulup 2 de iyi pozisyonda golleri kaçıran Fenerbahçe, baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak işi gördü.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Trabzonspor maçı sonrası uzun süredir görmediğimiz 'rahat' bir galibiyetle daha maçı bitirdiler.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Final çok önemli. Muhtemelen rakip Başakşehir olacak. Oradan alınacak bir kupa ağustosta bize bir Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali izletecek.
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    "İşte size fırsat, bu sezonu bir kupayla kapatın, diğer bir kupayla da yeni sezonu açın" denebilecek bir durum. 
  • Serdar Ali Çelikler: En önemli maç artık final

    Bunun prim karşılıkları da olmalı elbet. Bakalım bu fırsatın ilkini, bu sezonun en önemli maçını, oyuncu grubu ve JJ nasıl değerlendirecek.

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