Baştan söyleyeyim, bence gelinen noktada mevcut şartlarda Ersun Yanal herkes için en doğru isimdir. Phillip Cocu'dan sonra Türkiye ligini bilen ve Fenerbahçe'ye en azından mayıs ayına kadar ilaç olabilecek isimler Türk teknik adamlardır. Tek istisna Daum'dur. Ancak gelinen noktada Yanal olacak diyemiyorum. Bence ihtimaller eşit. Sebebi Ali Koç'un yönetim anlayışında gizli.

Ali Koç'un göreve geldiğinden beri dikkatimi çeken iki büyük hatası var. Birincisi duygusal kararlar alıyor ve aklı yerine kalbini öne çıkarıyor. İkincisi çok uzatıyor. Karar alma süresi çok uzun.



Göreve geldi, Aykut Kocaman ile devam etmeyeceği çok açıkken 15 gün süreci uzattı. Duygusal davrandı, yardımcı hocaları tuttu. Sonuçlarını biliyoruz.



Samandıra'yı liyakati olmayan birine idari olarak bıraktı çanak çömlek patlamadan farkına varamadı. Bizzat kendisi fırçaladığı bu profesyonel, Samandıra'yı toparlayamayınca Selahattin Baki'yi görevlendirdi. Hala liyakati olmayan çalışan görevinin başında. Oysa pekala başka göreve atayabilirdi. Alın size bir duygusallık daha.



Çok sevgili Demiyın'ını söylemeye gerek yok. Hani "Demiyın şahane sözleşme yaptı. Cocu'nun tazminatı yok. Sadece bu yılın ücretini alacak" demişti ya başkan.. Peki neden hala Cocu gönderilemiyor? Yoksa pek kıymetli Demiyın anlatıldığı kadar iyi bir kontrat yapamamış mı? Comolli kulübü Terraneo'dan beter zarara uğratsa Koç ondan vazgeçmeyecek belli ki.. Nedeni duygusallıkta gizli, "Ben getirdim.."



Ali Koç karar alma konusunda ağır hareket ediyor. Yanal konusu ya olur ya olmaz. Bu kadar uzatılacak üzerinde 10 tane toplantı yapılacak mesele değildir. 1.5 yıllık sözleşme yaparsınız. Olmazsa seneye karşılıklı anlaşır ayrılırsınız. Bu kadar uzadığı için olma ihtimali zayıflıyor. Hoca daha baştan zayıf geliyor.



Başkan bir kez "Planlarım arasında dün yoktu bugün de yok yarın da olmayacak" dediği Yanal'ı nasıl takımın başına getirecek? Düşündüğü ve takıldığı konulardan biri de bu.



O nedenle baştan hiç istemediği, halen gönülsüz olduğu, daha önce söylediği sözden geri döndüğü düşünülür diye endişelendiği Yanal hususunda ayak sürüyor.



Tribünlerin Yanal diye bağırmasını "Yanal yaptırıyor" diye kulak arkası etmeye çalıştılar. Sanki kendisi için bağıran taraftar onlar değilmiş gibi..



Ali Koç'un Yanal'dan rahatsız olduğunu anlatmak için ileri sürdüğü tezlerden biri de Yanal'ın medyayı kullanıp baskı unsuru oluşturmaya çalışması. Bu konu tam bir absürdlük. Çünkü Yanal'ın medyada benden başka destekleyeni yoktu.. Hiç olmadı. Kocamancı'ların tümü Yanal'dan "o adam" diye bahseder. Hiç bir Kocaman'cı muhabir Ersun Yanal'la iyi değildir. Başkan gaz verenlerin uydurmalarının aksine muhabirlerin 10'da 8'i Ersun Yanal gelmezse zil takıp oynarlar.

Başkan iletişim işini bilir. Aykut Hoca ile ayrılma işini uzattığı 15 gün boyunca hangi muhabirin hangi haberleri yaptığını, hangi tweetleri attığını buldursun. Bir de aynı isimlerin, Yanal ismi gündeme geldiğinden beri attıkları tweetlere ve yaptıkları haberlere baktırsın. Yanal'ın medya ile arası iyi değildir. Şansal Büyüka ve bendeniz dışında kendisinin hakkını teslim eden yazar da neredeyse olmamıştır. Hatta kendisini öven bir yazım Aziz Bey yönetimi tarafından hocanın aleyhine kullanılmıştır. Dolayısıyla medyada 'Ersuncu tayfa' diye bir şey yoktur. Yanal ile ilgili sızdırılan haberleri ya yönetim sızdırıyordur ya da Kocaman tayfası.. Bu süreçte Yanal'ı bir kez bile aramadım. Tek kelime konuşmadım. Konuşsam da zaten yazardım.



Başkan, eğer Yanal'ı istemiyorsa bu kararına da saygı duyarım. Ama artık bir açıklama yapması lazım. Şu şu gerekçelerle istemiyorum diye net olması lazım. "Taraftara bağırtıyor" iddiası ayıptır. Başkan için bağıran taraftara karşı ayıpların en büyüğüdür.

"Medyada haber çıkarttırıyor" iddiası ise gülünçtür. Bunun gibi tali nedenler dışında gerçek bir sebeple istemiyorsa onu anlatsın. Yoksa çağırsın oturup şartlarını sunsun ve anlaşsın.

Yukarıda anlattığım çekinceler nedeniyle ihtimalin yüzde 50/50 olduğunu düşünüyorum.



Ali Koç başkana seslenmek istiyorum: Kararsız kalmayın. Duygusal davranmayın.. Karar aldığınızda da karar ne olursa olsun gerçek sebeplerle bunu açıklayın.

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