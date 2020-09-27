Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bir kere sene başında çok beğendiğim G.Saray'ı son 2 maçtır beğenmiyorum. Hajduk maçında da derbide de Fenerbahçe; Galatasaray'ın en önemli özelliği olan hızlı pas oyununu kestiler. Bunun sebebi Taylan ve dahi Belhanda ile öndeki hücumcuların bağlantısını kesmeleriydi. Bu bağlantı kesildiğinde G.Saray'ın sihri kayboluyor.

Fenerbahçe bunu başardı. İlk yarı Fenerbahçe daha defansif görüldü ki bu normaldi. Sosa da silik kalınca Fenerbahçe sadece Omar'ın kanadından yüklendi. Her hocanın bir şekilde oynattığı Deniz Türüç yerine doğru dürüst bir sağ açık olmadığından ilk devre o kanat hiç işlemedi. Galatasaray bu devre etkili olmak için çabaladı ancak cılız bir iki pozisyon dışında pozisyon üretemediler. Bir pozisyonda da Altay başarılıydı. 2. yarı Fenerbahçe sahaya kazanmak için çıktı. Savunma öne çıktı, Sosa devreye girdi ve Thiam - Enner ve Deniz etkili olmaya başladı.

Bu dönemde Fenerbahçe'nin pozisyon bulamama nedeni oyuncuların inanmadan, hayal etmeden vuruş yapmaları idi. Adeta "Ee bire bir kaldım. Stoperi geçersem kaleciyle karşı karşıyayım şimdi ne yapacağım" diye düşündüler. Son paslar yanlış oldu, vuruşlar anlamsızlaştı. Ön tarafta problem çözsün diye Samatta'yı içeri attı Erol Hoca ama bence Thiam sahada kalmalıydı.

Enner ve Thiam'ın batıcı koşuları, Samatta'ya pozisyon üretebilirdi. Son dönemeçte Ozan'ın driplingleri 3 G.Saraylıyı sarı kartlık yapmışken Erol Hoca'nın ezber değişikliği bana göre tek eleştiri noktasıydı. Mert Hakan, Sosa'nın yerine girebilirdi. Yahut Ozan sağ öne geçerdi Enner çıkardı. Ozan satılamaz bir oyuncu olduğunu yeniden gösterdi. Fenerbahçe'de Altay'ı, Lemos'u, Gustavo'yu, Ozan'ı, Thiam ve Enner'i beğendim. Oyuncular inansalar dün de kazanırlardı. Fenerbahçe atletik ve sert bir takım oldu. İlerleyen dönemde zor yenilen bir takıma dönüşecekler. Lakin ileride skor üretme işine çalışması lazım Bulut'un. Bir de o bölgeye oyun kurucu bir kanat ve bir de pivot santrafor takviyesi lazım.

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Galatasaray ise 75'e kadar bir baskı kuramadı. Fatih Hoca, Babel-Diagne-Etebo değişikliği ile oyun kontrolünü ele aldı. Ancak bana göre Falcao-Diagne'yle iki santrafor deneyebilirdi. Taylan - Lyuindama ve Marcao mükemmel oynadılar. Emre de fena değildi. Arda da iyi oynadı. Açıkçası Falcao'yu da beğendim ama Omar'ın arkası Galatasaray'ın zayıf halkası. Bir de Ömer Bayram'ın kendini yere atmalarından size de gına gelmedi mi?

Ali Palabıyık 2 yanlış sarı kart (Gönül-Sosa) hariç iyi idare etti.