Yakın tarihin en kıymetli ve en önemli milli takım başarısını elde ettik. Dünya Şampiyonu, olağanüstü kadrosuyla parmak ısırtan Fransa'yı hem de eze eze yendik..

Şenol Güneş'e ve teknik ekibine çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü Fransa'yı 'gaz'la, duyguyla değil, 'taktik' ile çalışılmış planlarla yenebilirsiniz ki biz de öyle yaptık.

İnanıyorum ki bu galibiyet Fransa ile oynayacak tüm takımlar için bir ölçüt olacak.

Bir kere mükemmel savunma anlayışı ile oynadık. Son 10 dakikaya kadar asla ve kat'a ceza alanımıza kapanmadık. Ceza alanımızın 10 -15 metre önünde kurduğumuz hat ile Mahmut-Dorukhan-İrfan 3'lüsünden kurulu orta alanımız ile yakınlaşması, mesafeyi hep koruması harikaydı. Hücumda çok etkili olamasa da savunmaya müthiş yardımı bulunan Kenan ve maçın adamı Cengiz, takım bütünlüğüne harika katkı yaptılar.

Fransa gibi harika bir takıma şut attırmamak nereden baksanız müthiş bir iştir. Ancak yanı sıra 2 gol bulmak, sadece Burak ile 2 çok net pozisyondan yararlanamamak ve Lloris'e 2 güzel kurtarış imkanı vermek; yani pozisyonlar da bulabilmek daha da büyük iş.

Attığımız ilk gol çalışılmış mükemmel bir duran top organizasyonunun sonucuydu. Sonra bir hücum presle kaptığımız topla Cengiz'in harika bitiriciliği ile skoru aldık. Deschamp ne yaptıysa olmadı. 2. yarıda çok doğal olarak biraz daha yaslandık ama Mert neredeyse yere yatmadan maçı bitirdi.

Savunma duruşumuz, maç boyunca yakın oynayışımız, gerektiğinde hızlı çıkışlarımız ve duran top organizasyonlarımız ile bu maçı baştan sona hakettik.

Fransa'yı tarihimizde ilk kez yendik ve bu galibiyet ile gruptan çıkma adına da büyük bir avantaj sağladık. İzlanda'dan beraberlikle dahi dönsek grup liderliğini bile konuşabilecek durumdayız artık. 3 maçını da gol yemeden ve her maçında gayet 'net' oynayan milli takımımız bence İtalya ve Hollanda ile birlikte şu anda Avrupa'nın en formda takımı.

Çok daha sansasyonel bir skor da alabileceğimiz bu maçtaki mükemmel planlama için Şenol Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum.

Kaan - Merih - Hasan Ali - Mahmut ve Burak muhteşem oynadılar. Cengiz maçın kader adamıydı. Dorukhan bu maçtan sonra büyük ihtimalle Avrupa transferini gerçekleştirdi bence. Kenan çok iyi savaştı.. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. 3 gün sonraki İzlanda maçında da artık favoriyiz.