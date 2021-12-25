Serdar Ali Çelikler: Şampiyonluk oyunu

Emre Belözoğlu ile yeniden zirve yarışına ortak olan Başakşehir, deplasmanda kazanıp, Trabzon'la puan farkını 10'a düşürüp ligde ümitlerini iyice canlandırmak istiyordu. Vitor Hugo ve Nwakaeme gibi çok önemli 2 eksiğinin yanı sıra, Edgar'ı da kaybedip alışılmış tandeminden olan Trabzonspor ise en azından yenilmeden Başakşehir ile arasındaki farkı korumak istiyordu.

Birbirlerini oldukça iyi tanıyan 2 teknik adamın maçı adeta 80'lerin İtalya ligi derbileri gibiydi. Dengeli, kimsenin kimseye 5 dakikadan fazla baskı kuramadığı, pozisyonsuz maçlar gibi bir örnek izledik. İlk 45'te Marek Hamsik'in müthiş pasında Cornelius'un vuruşu direkte sekip dışarı çıktı. Başka pozisyon yoktu. İki tane kendi stratejilerine hakim, ne istediğini bilen hocanın takımının müsabakasında bu durum normaldi.

2. devre Başakşehir biraz daha etkin başladı. Hemen devre başında Guldbransen'le pozisyona girdiler. Ama Trabzon hemen toparlandı ve dengeyi kurmaları uzun sürmedi. Bir ara 60-75 arası neredeyse Başakşehir yarı sahasına geçemediler ama kalelerinde pozisyon da vermediler. Okaka, Trabzon ceza sahasında topla ancak 77'de buluşabildi. İyi savunma yanı sıra, Djaniny ve Hamsik'in etkili futbolları ile skoru hep tuttular.

Tandemi değişen, sol beki maçı tamamlayamayan Trabzonspor, doğru oyunuyla puan farkını korudu. Daha fazlasını da alabilirlerdi. Hasan Ali'nin eliyle temas eden topta penaltıyı verecek olan VAR, 'devam' deyince iki takım da birer puanla maçı tamamladı. Halil Umut Meler, mükemmel bir maç yönetti. Oyuncular genelde iyi niyetle ve birbirleriyle didişmeden müsabakayı bitirdiler.

Trabzonspor'un bu oyunu şampiyonluk oyunudur. Strateji gereği kazanılmış 1 puandır. Kouassi alındı. Bir baba stoper ve çalım atabilen bir hücumcu orta saha ile durdurulamaz bir takıma dönüşürler. Bence ligde şampiyonluk yarışı bitmek üzere. Trabzon, hakettiği gibi 46 puanla lider. Ligin 2. yarısında 30-34 puan arası toplamaları halinde şampiyon olurlar. 30 puanı bu kadro da toplayabilir de yine de garantiye almak adına 2 kalite takviyesi şart.

eBir de bu kadar sakatlık yaşamamaları lazım. Emre Belözoğlu 'ülkenin en iyi teknik adamı olma' hedefine doğru emin adımlarla gidiyor. Lakin G.Saray ve Trabzon deplasmanlarındaki beraberlikleri nasıl galibiyetlere dönüştüreceğini bulması lazım.