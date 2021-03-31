Şenol Güneş'in anlamsız ve bence takımdan ayrı kendi başına bir futbol oynayan (Fenerbahçe'de de öyle) Caner Erkin ısrarı ile Umut Meraş'ın yerine giren bu sol bek ve Kaan yerine Ozan Kabak dışında değişikliğimiz yoktu Norveç maçındaki 11'den.