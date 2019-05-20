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Serdar Ali Çelikler yazdı: Galibiyet iyidir

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çelikler, kazanmanın her şartta iyi olduğunu belirtirken "Ersun Yanal'a sadece şunu sormak istiyorum: Ayuv denen isimden gerçekten ne bekliyorsun hocam? Fenerbahçe bu lanet olası sezon bittikten sonra hemen transferlerini bitirmeye başlamalı. Bu Zajc denen Sloven Salih Uçan'ı bulanlarla değil; gerçekten işi bilenlerle çalışmalı" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe

Cocu'nun Konya'da aldığı 1-0'lık galibiyetten sonra, İstanbul sınırları ötesindeki ilk 3 puanını aldı F.Bahçe. İlk devre de belliydi rakibin güçsüzlüğü ve kalite eksikliği ama F.Bahçe de birşey oynamıyordu.

Oyun ile alakalı tek futbolcu Valbuena da sakatlanıp çıkınca tatsız tuzsuz bir 45 dakika seyrettik.

2. yarıya F.Bahçe daha derli toplu başladı. Pas yapabildiler. Acele etmediler. Geriden oyun kuramasalar da dan-dun vurmamaya çalıştılar. Sete yerleşince zaten Erzurum'dan daha etkin takım oldukları aşikardı. Ancak gol, yerleşikken değil ani atak sonrası gelen penaltı vasıtası ile geldi.

Sonra Erzurum'un mecburi doldur boşaltı ve F.Bahçe'nin kenarda bir hocaya kafayı yedirtecek derecedeki beceriksiz kontraları ile geçti. Çok net 3-0 bitecek maç zora sokuldu. Lokman ve Leo ile 2 net pozisyonu gole çevirebilse ev sahibi; F.Bahçe bu lakayt kontra atakların bedelini ağır öderdi.

Sonuçta bu maçta yapabileceğim fazla bir eleştiri yok. Galibiyet her zaman her şartta iyidir.

Ersun Yanal'a sadece şunu sormak istiyorum: Ayuv denen isimden gerçekten ne bekliyorsun hocam?

Fenerbahçe bu lanet olası sezon bittikten sonra hemen transferlerini bitirmeye başlamalı. Bu Zajc denen Sloven Salih Uçan'ı bulanlarla değil; gerçekten işi bilenlerle çalışmalı. Fenerbahçeliler bu olmamış ve olmayacak Zajc'tan ve buraya bir türlü adapte olmuş görüntüsü vermeyen Moses'den seneye de çok ümit beklemesin.

 

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