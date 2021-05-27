Serdar Ali Çelikler yazdı: Konuş Sergen Hocam

Galatasaray'a kaybedilen ve ikili averaj avantajının da yitirilmesine neden olan mağlubiyetten sonra Sergen Yalçın aynen şunları söyledi: Ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız.

3 gün sonra Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Sergen Yalçın yine sezon sonunu işaret etti.

Sezon bitti. Hem lig hem kupa şampiyonluğu geldi. Sergen Yalçın büyük iş başardı. Üzerinden yeterli zaman geçti.

Yakınlarda sözleşme yenileyecektir. O gün de konuşabilir basın toplantısı da yapabilir. Bakalım sezon sonu açıklayacağı şeyler nelerdir? İmaların altında neler yatıyor? Kulübün kendi iç dengeleriyle mi alakalı yoksa bilmediğimiz bir takım hadiseler mi yaşandı. Anlat Sergen Hocam, konuş. Konuş ki bir daha biri sezon içinde bu tip bir açıklama yaptığında bizler; "Daha önce Ali İpek - Aziz Yıldırım - Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak benzer çıkışlar yapmışlar, sezon bitince kendilerini gören olmamıştı. Bir tek Sergen Yalçın açık açık konuşmuştu" diyelim.

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