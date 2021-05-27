Serdar Ali Çelikler yazdı: Konuş Sergen Hocam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler yazdı: Konuş Sergen Hocam

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray maçı sonrası söylediği sözleri hatırlattı. Çelikler, "Anlat Sergen Hocam, konuş. Konuş ki bir daha biri sezon içinde bu tip bir açıklama yaptığında bizler; 'Daha önce Ali İpek - Aziz Yıldırım - Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak benzer çıkışlar yapmışlar, sezon bitince kendilerini gören olmamıştı. Bir tek Sergen Yalçın açık açık konuşmuştu' diyelim" dedi

Serdar Ali Çelikler yazdı: Konuş Sergen Hocam

Galatasaray'a kaybedilen ve ikili averaj avantajının da yitirilmesine neden olan mağlubiyetten sonra Sergen Yalçın aynen şunları söyledi: Ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız.
3 gün sonra Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Sergen Yalçın yine sezon sonunu işaret etti.
Sezon bitti. Hem lig hem kupa şampiyonluğu geldi. Sergen Yalçın büyük iş başardı. Üzerinden yeterli zaman geçti.
Yakınlarda sözleşme yenileyecektir. O gün de konuşabilir basın toplantısı da yapabilir. Bakalım sezon sonu açıklayacağı şeyler nelerdir? İmaların altında neler yatıyor? Kulübün kendi iç dengeleriyle mi alakalı yoksa bilmediğimiz bir takım hadiseler mi yaşandı. Anlat Sergen Hocam, konuş. Konuş ki bir daha biri sezon içinde bu tip bir açıklama yaptığında bizler; "Daha önce Ali İpek - Aziz Yıldırım - Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak benzer çıkışlar yapmışlar, sezon bitince kendilerini gören olmamıştı. Bir tek Sergen Yalçın açık açık konuşmuştu" diyelim.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
FUTBOLBeşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'da kötü haber! Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme...
FUTBOLG.Saray'a kötü haber! 3 ön eleme...
Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
FUTBOLİlk rakip Azerbaycan!
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turu Galatasaray'ın rakipleri
FUTBOLGalatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı
FUTBOLBoğaz'da şampiyonluk kutlaması
Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi'den Habertürk Spor'a seçim açıklaması: Tek listeyle birleşelim!
FUTBOL"G.Saray parçalanmasın, birleşelim!"
Villarreal: 1 - Manchester United: 1 (PENALTILARLA 11-10) MAÇ SONUCU
FUTBOLAvrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal!
Sergen Yalçın: Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz
FUTBOL"Görevi bırakmam söz konusu olamaz"
Büyük Mustafa, Büyük Altay'ı Süper Lig'e taşıdı
FUTBOLBüyük Altay'ı Süper Lig'e taşıdı
ALTAY SÜPER LİG'E DÖNDÜ! Altınordu: 0 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAltay 18 yıl sonra Süper Lig'de!