Galatasaray'da Serdar Aziz krizi devam ediyor... Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan oyuncuyla kulüp arasında demeç savaşı yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen oyuncu için Aslan'ın bonservis talebi sonrası karşılıklı açıklamalar geldi.
MENAJERİ 'FENERBAHÇE'YE GİDİYORUZ' DEDİ
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum" dedi.
GALATASARAY: BONSERVİSSİZ GİDEMEZ
Galatasaraylı taraftarlardan oyuncunun bonservissiz olarak ezeli rakibe gidecek olması nedeniyle tepki gelince kulüpten duyuru yapıldı.
"Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.
SERDAR AZİZ: TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ SONLANDIRDIM, KALIYORUM
Galatasaray'ın bu açıklamasından 1 gün sonra Serdar Aziz, yaşadığı süreci anlatıp "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bu sözler Serdar Aziz'in affedileceği gibi algılansa da aslında bir demeç savaşı.
Galatasaray "Kal" derken, “İhtiyacımız var, kal” anlamında değil, “Bonservis getirmezsen gidemezsin” mesajı verdi.
Fenerbahçe'nin bonservis ödemek istememesi ve Serdar Aziz'in kulüpte alacakları olması nedeniyle milli futbolcudan bir nevi rest geldi.
Serdar Aziz, "Bonservisimi vermezseniz, antrenmanlarıma devam edip paramı alırım" tavrını gösteriyor.
Serdar'ın menajeri Haluk Canatar, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamamız için Galatasaray'la fesih olması lazım. Olmazsa çok trajikomik bir olay olur", "Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak?" gibi sözlerle Serdar'ın göstereceği tavrın sinyalleri vermişti.
Bu konuda Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği, ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacağı merak konusu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.