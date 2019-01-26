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Serdar'ın menajeri Haluk Canatar, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamamız için Galatasaray'la fesih olması lazım. Olmazsa çok trajikomik bir olay olur", "Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak?" gibi sözlerle Serdar'ın göstereceği tavrın sinyalleri vermişti.