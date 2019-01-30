Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz’in geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli stoper için son olarak Fulham devreye girdi. İngiliz kulübü, oyuncunun 2.4 milyon euro, yani Galatasaray’dan alacaklarını ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Serdar’ın, küme düşme hattındaki Fulham’a gitmek istemediği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise son güne kadar bekleyeceği öğrenildi.