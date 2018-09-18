UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Serdar Aziz, Rusya'da yayın yapan Izvestia Gazetesi'ne konuştu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Fatih Terim geçen sezon takımın başına geldikten sonra oyunumuzu ciddi anlamda değiştirdi. Başarımızı Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek istiyoruz" diye konuşan milli futbolcu, "Bence gruptan çıkabiliriz. Lokomotiv maçına da ciddi şekilde hazırlandık. Lokomotiv Moskova'nın Rusya şampiyonu olduğunun ve geçen sezon Nice'i elediğinin farkındayız. Şimdi de Grzegorz Krychowiak ve Benedikt Höwedes gibi transferlerle güçlendiler, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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