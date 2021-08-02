Serdar Dursun baba oldu

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki forveti Serdar Dursun'un bugün oğlu dünyaya geldi. Serdar ve Yasemin çifti bebeklerine Eymen Serdar ismini verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Serdar ve Yasemin çiftini tebrik eder, Eymen Serdar’a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.