Serdar Dursun: Birçok ligden teklif aldım

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli golcünün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tabii ki Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi bir seçenekti benim için. İnşallah iyi başlayacağız, iyi de bitiririz."

NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU ANLATTI

"Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor. 10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım"

"BURAYA YEDEK OLARAK GELMEDİM"

"Ben buraya yedek kalmaya gelmedim, oynamak için geldim. Forma sırılsıklam olur derler ya, öyle bir yapım var. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe için başarılı olacaksa kapımız açıktır."

"Çok maça gelirdim kale arkasında. Fenerbahçe'de oynuyorsan taraftarın gol beklentisi olması normal. Büyük takımda oynuyorsan takımı şampiyonluğa götürecek goller atmalısın. Maçları izlerken şunu at, bunu at diyordum."

"TAKIMIMI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMAK İSTİYORUM"

"Fenerbahçe'de genel olarak forvet problemi oldu hep. Allah nasip ederse ben gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. İnanılmaz heyecanlı aylar yaşadım. Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım."

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERLERDEN DE TEKLİF OLDU"

"Fenerbahçe ile kontağa geçtik. Türkiye'den başka yerlerden de teklifler oldu. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordum. Ancak Fenerbahçe olunca insanın fikri değişiyor. Başkan ve yönetim bana inandı, çok profesyonelce geçti bu süreç."

KAÇ GOL ATAR?

"Gol olarak bir rakam vermek bence doğru değil. Ben de her maç gol atmak istiyorum. Çok maçımız olacak. Bir rakam söylemeyeyim, sezon sonunda olursa 'Kafamdaki rakam buydu' derim."

"Hocaya (Vitor Pereira) karşı 1860'da oynamıştım. Hocaya karşı da gol atmıştım. Hocamız beni çok etkiledi. Hocamız bize, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün herkes farkında olmalı, buraya şampiyonluk için geldim, boşuna değil" dedi."

"MESUT ÖZİL TARİHİN EN İYİ 10 NUMARALARINDAN BİRİ"

"Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya ve dünyada kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Almanya'da birine Mesut Özil deseniz asist gelir aklına. Mesut Özil gibi kaliteli oyuncular koşuları görür. Onla kim oynarsa oynasın daha fazla pozisyona girecek. Kale önünde sakin kalarak gerekeni yapmalısın."