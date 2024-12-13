Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim. Artık ölmek istiyorum" dedi. Ortaç'ın bu açıklamaları, sosyal medyada; yasa dışı bahsi teşvik etme suçundan görülecek davada mahkeme sürecini, 'Sağlık' ile etkileme çabası olarak yorumlandı
Yasa dışı bahsi teşvik etme soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ev hapsi kararın kaldırılmasının Ortaç, bir televizyon programına konuk oldu.
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı; "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle yürürken kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık" ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç; "Hiçbir zaman artık aklımdakini söylemeyeceğim. Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" sözleriyle ifade etti.
Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye.
Serdar Ortaç; "Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum" ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç'ın bu açıklamaları, sosyal medyada; 24 Aralık'ta başlayacak olan Yasa dışı bahsi teşvik etme suçundan görülecek davada mahkeme sürecini 'Sağlık' ile etkileme çabası olarak yorumlandı.