Serdar Ortaç; "Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın bu açıklamaları, sosyal medyada; 24 Aralık'ta başlayacak olan Yasa dışı bahsi teşvik etme suçundan görülecek davada mahkeme sürecini 'Sağlık' ile etkileme çabası olarak yorumlandı.