SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI!

MS hastası olan Serdar Ortaç, hastalığına ve kullandığı ilaçlara rağmen sahnede alkol aldı. Sahneye ilk çıktığında tek başına ayakta durabilen Serdar Ortaç, kısa süre sonra sadece dansçılarına ve sandalyeye tutunarak ayakta durabildi.