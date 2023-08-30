20 şarkı 21 şarkıcı Serdar Ortaç'ın 20 şarkısını biri düet olmak üzere 21 şarkıcı yeniden yorumladı

Serdar Ortaç'ın 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 20 şarkısını meslektaşları 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II' albüm adı altında yeniden yorumladı.

Biri düet olmak üzere 20 şarkıdan oluşan albümde, 21 farklı şarkıcı Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.

Albümde; Alaturca Club, Aleyna Tilki, Aycan Çelik, Berkay Altunyay, Buray, Çağla, Didomido, Ece Mumay, Edis ve Gülşen, Göksel, Irmak Arıcı, İrem Derici, Kafadar, Nahide Babashlı, Melis Fis, Reynmen, Sancak, Semicenk, Tan Taşçı ve Tarık İster gibi isimler yer aldı.