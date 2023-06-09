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Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

90'lı yıllara damga vuran Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının klibinde boy gösteren ve güzelliğiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, son haliyle gündem oldu. Güzel ismi görenler gözlerine inanamadı. İşte İlknur Soydaş'ın son hali...

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  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

    Türkiye'nin en sevilen pop şarkıcılarından biri olan Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda çıkardığı "Karabiberim" şarkısının klibinde rol alan İlknur Soydaş, son haliyle magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. 
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

    Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra ekranlardan uzak bir yaşam tercih etti. Güzel isim son halinin sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

    İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başlayan 45 yaşındaki İlknur Soydaş, son olarak 2009 yılında Cam Kırıkları dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

    İlknur Soydaş'ın 68 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı gönderilerinin altına sevenlerinden: "Esmer güzeli" , "Yıllar geçse de hiç değişmiyorsunuz", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

    İşte İlknur Soydaş'ın son hali...
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!
  • Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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