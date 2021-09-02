'Korona' iptali! 0:00 / 0:00

İHA

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahneye çıkacak olan Serdar Ortaç ve orkestrasında bulunan müzisyenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine sanatçının konseri iptal edildi. Konsere 1 gün kala koronavirüse yakalandığı öğrenilen Ortaç’ın yerine şarkıcı Rana’nın sahne alacağı öğrenildi.

SERDAR'IN YERİNE RANA!

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından, "2 Eylül Bodrum Kalesi Konserlerinde sahne alacak Serdar Ortaç ve orkestrasının yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 Eylül ücretsiz halk konserimizde son günlerin popüler sanatçısı Rana sahne alacaktır." açıklamasında bulunuldu.

"AŞI" VURGUSU

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, yaptığı açıklamada, "Bodrumda yangın ve pandemi süreci sonrası merkez çarşıyı canlandırmak ve turizme katkı vermek için yaptığımız konserler devam ediyor. Serdar Ortaç’ı sevenleriyle buluşturamadığımız için üzgünüz ama Serdar Bey ilerleyen zamanda sahne alacaktır. Sanatçılarımız bizim konserlerimize gönüllülük ilkesiyle çıkıyor ve biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Konserlerimize ilgi çok yüksek olması sevindiriyor ama lütfen pandemi sürecine dikkat edip, aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ"

Sağlık durumuyla ilgili konuşan Ortaç, iki gün önce, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun." demişti.

"ŞİFA OLSUN"

Serdar Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize, aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor. Şifa olsun, bismillah..." demişti. MS hastası olan sanatçı, kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.

MS NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Hastaların yaklaşık 2/3'ünde ilk belirtiler, 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar ancak 10 yaş gibi erken başlangıçlı hastalar ve 40 yaşından sonra başlayan vakalar da vardır. Kadın-erkek dağılımı açısından kadınlarda 2/3 kat daha sıktır.