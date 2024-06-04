Serdar Topraktepe: Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan teklifler var

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, siyah-beyazlı ekibin altyapısında birçok yetenekli oyuncu bulunduğunu ve imkan verilmesi halinde bu sezon forma giymeye başlayan genç isimler gibi katkı vereceklerine inandığını söyledi.

Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Topraktepe, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımız çok yetenekli. İmkanlar arttığında bizi çok güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. 19 yaş altı takımı ile A takım iç içe geldiğinde bile bir değişim oldu. Yurt dışında Ajax, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Benfica böyle. Böyle güzel tesisler olursa Türk futbolu çok daha güzel yerlere gelir. Kısa zamanda yukarı çıkacak 7-8 isim daha sayabilirim. Şartlar oluşursa hepsi A takıma hizmet edebilecek. Altyapımızda senelerce Beşiktaş'a hizmet eden hocalar var. Altyapıda ekip olarak da kendimize güveniyoruz. Şartlar oluşursa çok daha fazlaları çıkacak." diye konuştu.

"İMKANLARIMIZ DAHA GÜZEL OLACAK"

Altyapıda tesisleşmenin önemine değinen Serdar Topraktepe, "Senede Avrupa'ya 2 oyuncu satabileceğinizi düşünürseniz, çok büyük bir gelir olur. Altyapıya tesis için harcanacak belli bir para var ama bu bir oyuncudan rahatlıkla çıkabilir. Her sene 1-2 oyuncu çıkarttığımızda ve bunun geliri Beşiktaş'ın kasasına girdiğinde, imkanlarımız daha güzel olacak." dedi.

Yurt dışında Salzburg, Bayern Münih ve Ajax gibi birçok takımın altyapı tesislerini gezdini anlatan Topraktepe, "Ajax'ın, okulunun içinde olduğu ve altyapısının A takımla birlikte bulunduğu bir tesisi var. Başarıları, altyapı tesisisin şart olduğunu gösteriyor. Yönetimimiz de çok uğraşıyor. Uzun vadede altyapımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızda, A takıma katkısının artacağına ve Beşiktaş'ın adımlarının daha sağlam olacağına inanıyorum. Altyapıdaki çocuklarımıza ne kadar imkan verirsek, A takımın başarı oranını yükseltebilecek oyuncuların çıkması çok daha rahat olacak." ifadelerini kullandı.

Altyapıdaki oyuncuları fiziksel olarak A takım seviyesine getirmek için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Topraktepe, şunları aktardı:

"İnşallah çocuklarımıza yakışır bir tesis yaparız. Genç milli takımlarda Serpil Hamdi Tüzün ile Gündüz Tekin Onay'ın bize çok emekleri var. Ben onların elinde büyüdüm. O zamanlarda mahalle futbolu vardı, alan vardı. Ağaçlara tırmanmak gibi çocuklarımızın doğaçlama kuvvetlenebileceği imkanlar vardı. Gündüz hocam, 'Oyuncularımız çok yetenekli.' diyordu. Şimdi gerçekten imkanlarımız çok az. Mahalle futbolu diye bir şey kalmadı. Alan kalmadı. Çocuklarımızın takımlarında yaptığı 1-1,5 saatlik antrenmanlarda gelişmesi çok zor. Biz bunu 19 yaş altı takımında bireysel idmanlara dönüştürdük. Ekstra idmanlar yaparak onların güçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. A takımdaki fiziksel seviyeye yakın bir noktaya getirirsek, çocuklar orada yeteneklerini sergileyebilir. Fiziksel olarak güçlenilmediği zaman, başka takımlara kiralık gidip kaybolabiliyorlar. Çok yetenekli oyuncunun kaybolduğuna inanıyorum. Onlara iyi tesisler sunmamız lazım. Eğitim de çok önemli. İnşallah butik okulun olduğu bir tesis tek istediğimiz şey. Hayalimiz bu. Eğer olursa, A takımımıza daha sağlam ve güçlü adımlarla gelen gençlerimiz olacak. Uzun vadede hayalim bu."

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"SEMİH EN KISA ZAMANDA DAHA İYİ YERLERE GELİR"

Serdar Topraktepe, siyah-beyazlı takımın bu sezon ön plana çıkan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da da üstüne koymaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Semih, altyapılarda gol kralı olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Beşiktaş'ı çok iyi temsil etti. Üzerine koyarak gideceğine eminim. Semih en kısa zamanda daha iyi yerlere gelir. Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Takım'ımızdan çok beklentimiz var. Semih kendisini ispatladı. Fiziksel olarak da iyi. Her şeyi yapabilecek kapasitede." şeklinde görüş belirtti.