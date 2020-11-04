Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Öykü Çelik, Sude Güler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Şeref Sözü bu akşam final bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanmaya yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılanan Şeref Sözü'nün neden final yaptığı herkes tarafından merak konusu oldu. Peki, Şeref Sözü neden final yapıyor? Şeref Sözü 4. bölümde neden bitiyor?

ŞEREF SÖZÜ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'de yayınlanan Şeref Sözü final bölümü ile bu akşam son kez ekrana geliyor. Şeref Sözü'nün neden final yaptığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi ama dizinin reyting yarışına yenik düştüğü tahmin ediliyor.

ŞEREF SÖZÜ 4. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Şeref Sözü bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek derdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir. Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur. Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan’la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.Bu kez Metin’in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer’le birlikte liman binasını ateşe verir. Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak? Yasemin’in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Tüm yaşananlardan sonra İsra, adada kalabilecek mi?