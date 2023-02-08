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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seren Serengil: Mustafa anneciğine saracak kefeni zor buldu

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın babası kurtarılırken, annesi iç kanama nedeniyle vefat etmişti. "Mustafa, anneciğine saracak kefeni zor buldu" diyen Serengil, Hatay'da bulunan sevgilisinin yaşadığı zor anları anlattı

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  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

    Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı.

    Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    ANNESİNİ KAYBETTİ

    Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarılmış "Babam iyi, annemin durumu kötü" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Mustafa Rahman Tohma'nın babası kurtarılırken, annesi iç kanama nedeniyle vefat etmişti. 
  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    "ÜSTÜNE KOLON DÜŞMÜŞ, KAFASINI ÇARPMIŞ"

    Seren Serengil, annesinin cenazesi için Hatay'a giden Mustafa Rahman Tohma'ya dair bilgileri aktardı. Tohma'nın geceği naylonun üzerinde yatarak geçirdiği ifade eden Serengil, "Hatay'da taş üstünde taş kalmadı. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip, buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var. Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi... Hepsinin mekânı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. 8 saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı. İç kanamadan gitti yine gülümseyerek... Nasıl tarifsiz bir acı anlatamam... Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor. Bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip, İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naşı morgda değil, yüzlercesi gibi dışarıda duruyor. Anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok, mezarını kazacak kürek yok. Geceyi can dostumuz Serdar Özen ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar" dedi.
  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma için "Annesini defnedip, babasını alıp, buraya gelecekler, yaşadıkları şehri, evlerini, topraklarını, anılarını kaybettiklerini geride bırakarak. Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri

    "ANNESİNİ GÖMDÜ"

    Daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda daha bulunan Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın annesinin mezarını kazarken çekilen görüntüsünü yayınladı. Serengil, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Ne bir hoca, ne bir mezar yeri, ne de mezar kazan biri... Hiçbir şey yok. Annesini yıkamış, ellerini tutmuş, "Uyan" dedim uyanmadı" diyor. Annesini bırakıp yaşadığı yeri topraklarını anılarını en önemlisi anacağını gömdü, babasını aldı geliyor. Allah sabır versin Mustafa Rahman Tohma'ya, ailesine ve tüm sevdiklerini kaybedenlere...

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