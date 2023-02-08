Seren Serengil: Mustafa anneciğine saracak kefeni zor buldu

"ÜSTÜNE KOLON DÜŞMÜŞ, KAFASINI ÇARPMIŞ"

Seren Serengil, annesinin cenazesi için Hatay'a giden Mustafa Rahman Tohma'ya dair bilgileri aktardı. Tohma'nın geceği naylonun üzerinde yatarak geçirdiği ifade eden Serengil, "Hatay'da taş üstünde taş kalmadı. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip, buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var. Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi... Hepsinin mekânı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. 8 saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı. İç kanamadan gitti yine gülümseyerek... Nasıl tarifsiz bir acı anlatamam... Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor. Bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip, İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naşı morgda değil, yüzlercesi gibi dışarıda duruyor. Anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok, mezarını kazacak kürek yok. Geceyi can dostumuz Serdar Özen ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar" dedi.