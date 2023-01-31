Seren Serengil'e zorla getirilme kararı

"OLMADIĞI BİR İNSAN GİBİ GÖSTERİLİYOR"



Tutuklu sanık Ali Yasak savunmasında, “65 bin liralık alacak iddialarının gerçeği yansıtmıyor. Hayat tarzlarımız belli. Çoğu şey benim üzerimden tasarlanmış gibi gösteriliyor. Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Olaydan 5,5 ay önce evlendim. 1,5 yıllık evliyim. 1 senedir cezaevindeyim. Görüntülerde de görülüyor. Ben olay yerine sonradan gittim. Olaydan haberim olsaydı direkt olarak oraya giderdim. Olay yerine gidiyorum, kardeşime, 'Sakin ol' şeklinde el hareketi yapıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay... Benden bu süre içerisinde mantıklı hareket etmemi bekleyemezsiniz. Sakinleştirdiğim ortada... Ne yapabilirdim başka? Silah patlıyor. Niye sürükledim... 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi. Suçlamalar bizim üstümüze atılıyor. Ece Hanım'ın acısı büyük, anlıyorum. Kendisi, 'Benim eşim alkollü değildi' gibi şeyler söylüyor. Allah rahmet etsin ama siz de gördünüz, gerçek öyle değil. Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor" şeklinde konuştu.