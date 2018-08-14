Seren Serengil ile Yaşar İpek, Vietnam'da balayı yapacak

Mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturan Seren Serengil ile Yaşar İpek, 75 gün sonra düğün yaptı. Çift, “Hayatımızın en mutlu günü. Evimizde düzenlediğimiz düğün davetimize sadece hayatımızın içinde her daim olan dostlarımızı çağırdık” diye konuştu. İkili, balayı için Vietnam’a gideceklerini söyledi